Эксперт Банка Эстония: рост государственного долга может привести к повышению налогов
Максимальный кредитный лимит в 2020-м году, закрепленный в госбюджете составляет пять миллиардов евро. На данный момент правительство уже взяло 2,8 миллиарда в долг, которые главным образом расходуются на покрытие текущих расходов. Как оппозиция так и коалиция согласны с тем, что кредит необходим. Однако за счет зависимости экономики от денег, взятых в кредит, могут увеличиться налоги, считают в Банке Эстонии, пишет rus.err.
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Рудковская: «Нет слов «дауненок», «аутист», «жирный», «очкарик»
Мои орхидеи просто шикарны. Сосед подсказал, чем их поливать