21.07.2020, 22:00

Эксперт Банка Эстония: рост государственного долга может привести к повышению налогов


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Akadeemilised Ametiühingud
Akadeemilised AmetiühingudFoto: Priit Simson

Максимальный кредитный лимит в 2020-м году, закрепленный в госбюджете составляет пять миллиардов евро. На данный момент правительство уже взяло 2,8 миллиарда в долг, которые главным образом расходуются на покрытие текущих расходов. Как оппозиция так и коалиция согласны с тем, что кредит необходим. Однако за счет зависимости экономики от денег, взятых в кредит, могут увеличиться налоги, считают в Банке Эстонии, пишет rus.err.

"Нет другого способа покрывать расходы государства как за счет налогов. Мы находимся в той позиции, когда необходимо принять решение в связи со старением населения, с выплатой пенсий, с уменьшением поступлений денег от ЕС. В долгосрочной перспективе необходимо решить: снижать государственное участие в экономике или повышать налоги, в зависимости от необходимости брать деньги в долг", — сказал "Актуальной камере" руководитель отдела Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.

В министерстве финансов считают, что государственная кредитная нагрузка еще долгое время не упадет ниже планки 5% от ВВП, но при этом в министерстве утверждают, что о повышении налогов еще рано говорить.

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