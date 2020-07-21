Эксперт Банка Эстония: рост государственного долга может привести к повышению налогов
Максимальный кредитный лимит в 2020-м году, закрепленный в госбюджете составляет пять миллиардов евро. На данный момент правительство уже взяло 2,8 миллиарда в долг, которые главным образом расходуются на покрытие текущих расходов. Как оппозиция так и коалиция согласны с тем, что кредит необходим. Однако за счет зависимости экономики от денег, взятых в кредит, могут увеличиться налоги, считают в Банке Эстонии, пишет rus.err.
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