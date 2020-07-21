Эксперт Банка Эстония: рост государственного долга может привести к повышению налогов

"Нет другого способа покрывать расходы государства как за счет налогов. Мы находимся в той позиции, когда необходимо принять решение в связи со старением населения, с выплатой пенсий, с уменьшением поступлений денег от ЕС. В долгосрочной перспективе необходимо решить: снижать государственное участие в экономике или повышать налоги, в зависимости от необходимости брать деньги в долг", — сказал "Актуальной камере" руководитель отдела Банка Эстонии Пеэтер Луйкмель.

В министерстве финансов считают, что государственная кредитная нагрузка еще долгое время не упадет ниже планки 5% от ВВП, но при этом в министерстве утверждают, что о повышении налогов еще рано говорить.