Эксперимент: влияет ли использование наушников с шумоподавлением на способность концентрироваться, и как именно?

Открытая планировка — одно из наиболее широко используемых сегодня решений в офисах, позволяющее экономить пространство и поощряющее прямое общение. Но у такого подхода есть и свои недостатки — отсутствие уединения и окружающий шум мешают многим людям концентрироваться и работать эффективно. В рамках недавно проведенного эксперимента изучались изменения частоты пульса участников в открытом офисе, когда они один день носили наушники с шумоподавлением Huawei FreeBuds Pro, а на следующий день работали без них. Пилотное исследование показало, что четверо из шести участников в спокойной обстановке были более продуктивными.

В эксперименте, проведенном в Литве институтом маркетинга и коммуникации KOG в сотрудничестве с Huawei, приняли участие шесть сотрудников открытого офиса в возрасте от 25 до 35 лет. Цель заключалась в том, чтобы понять, влияет ли шум на рабочем месте на общее самочувствие людей, уровень стресса и производительность труда. Трое мужчин и три женщины в течение двух рабочих дней носили пульсометры — в первый день они работали в обычном режиме, а во второй день использовали наушники Huawei FreeBuds Pro с активным шумоподавлением.

По словам руководителя отдела образования Huawei Екатерины Мишиной, новейшие наушники Huawei FreeBuds Pro могут снижать окружающий шум на целых 40 децибел. ”Наушники FreeBuds Pro оснащены внутренними и внешними микрофонами, которые определяют уровень шума вокруг пользователя, а затем генерируют ослабляющие внешнее воздействие звуковые сигналы. Такая технология называется гибридным активным шумоподавлением. Кроме того, наушники позволяют сканировать окружающие звуки и, в зависимости от уровня шума, рекомендуют пользователю использовать подходящий режим шумоподавления”, — пояснила она.

Замедление сердцебиения свидетельствует об уменьшении стресса





В рамках эксперимента измеряли количество ударов сердца участников в минуту, поскольку их частота напрямую связана с вниманием человека и способностью сосредоточиться на работе и выполняемых задачах.

Результаты показали, что окружающий шум оказывает значительное влияние на продуктивность и способность участников концентрироваться. По результатам участники были разделены на три группы. Частота пульса у двух людей была значительно ниже в тот день, когда, выполняя свою обычную работу, они носили наушники с шумоподавлением. Они очень хорошо оценили свое самочувствие и способность концентрироваться. У двух следующих участников эксперимента в наушниках также снизилась частота пульса, хотя разница была меньше, но и они оценили положительно самочувствие и работоспособность. На двух последних участников работа в наушниках напрямую не повлияла.

Рабочий стресс из-за нарушения концентрации может привести к выгоранию





По словам организационного психолога Реэт Неэмоя, различные исследования подтверждают, что именно шум является одним из основных факторов, снижающих производительность и концентрацию на рабочем месте. ”В открытом офисе количество раздражителей больше, и они в большей степени находятся вне нашего контроля. Например, коллеги разговаривают друг с другом, кто-то пользуется кофемашиной — даже если мы просто замечаем это, мозг переключается с одной темы на другую, и концентрация падает. В ситуации, когда человек не может долгое время сосредотачиваться из-за внешних воздействий, возникает стресс, который в долгосрочной перспективе может привести к выгоранию”, — предупредила Неэмоя.

”Следует помнить, что помимо шума на уровень стресса на работе влияет множество других факторов, таких как общее самочувствие, характер рабочих заданий, встречи в течение дня и многое другое. Однако, как показал эксперимент, проведенный институтом KOG и компанией Huawei, ношение наушников с шумоподавлением является решением для многих людей, помогая сосредоточиться и снизить стресс”, — отметила Неэмоя.

Каковы возможные решения?



Помимо изменения планировки в офисе и создания зон для уединенной работы, каждый может самостоятельно сделать многое, чтобы быть более сосредоточенным и максимально эффективно использовать свой мозг в нужные моменты.

Реэт Неэмоя рекомендует отключать все, что вас отвлекает: ”Отключите все визуальные и звуковые уведомления, которые приходят на ваш телефон или компьютер; по возможности выберите такое направление для сидения, где вам не будут мешать движения других людей, и приглушите окружающий офисный шум наушниками. Найдите свой ритм сосредоточения и отдыха. Для взрослых время максимальной концентрации обычно составляет двадцать пять минут за один раз, после чего необходим перерыв не менее пяти минут”.

Руководитель отдела образования Huawei пояснила, что влияние шумоподавления — как и самого шума — весьма индивидуально, и поэтому каждый должен использовать этот метод согласно собственным потребностям. ”Наушники с шумоподавлением — это, безусловно, хороший способ контролировать свое самочувствие и продуктивность в шумной обстановке”, — сказала Екатерина Мишина.

Наконец, Мишина отметила, что наушники Huawei FreeBuds Pro особенно удобны в использовании благодаря длительному времени работы и умной системе зарядки. ”Когда шумоподавление включено, вы можете слушать музыку до 4,5 часов на одной зарядке и до 20 часов с футляром-зарядкой. Наушники можно заряжать как традиционным способом, так и с помощью функции обратной зарядки, то есть, поместив зарядный футляр наушников на заднюю стенку смартфона или планшета”, — поясняет Мишина.