Эксперимент в Германии: гражданам будут дарить по 1200 евро в месяц

Сайт по поиску добровольцев, желающих поучаствовать в уникальном эксперименте в Германии, заработал во вторник, 18 августа, в 10 утра — и за первый же час работы собрал свыше 20 тысяч заявок. Еще бы: тем 120 счастливчикам, которых организаторы отберут для участия, в течение трех лет будет выплачиваться по 1200 евро в месяц, не облагаемых налогами и не предполагающих выполнения никаких дополнительных обязательств. Более того, участвовать в эксперименте могут абсолютно все совершеннолетние жители Германии, независимо от уровня дохода и без всяких условий относительно образования и социального положения.

Научный эксперимент: 1200 евро в подарок, каждый месяц

Этот эксперимент уникален во всех отношениях. Во-первых, финансируется он не из государственного бюджета, а за счет краудфандинга — без малого свыше 140 тысяч частных жертвователей в Германии переводят ежемесячно в общей сложности 618 720 евро на счет берлинской общественной организации Mein Grundeinkommen e.V., которая координирует проект. Она была основана в 2014 году и с тех пор занимается тем, что собирает методом краудфандинга деньги, которые выплачиваются 650 случайно отобранным получателям в течение года.

Во-вторых, в качестве партнера выступают именитые научные организации — Германский институт экономических исследований (DIW) в Берлине, а также Университет Кельна и Общество Макса Планка.

В-третьих, эксперимент направлен не на помощь социально незащищенным слоям населения (безработным и получателям пособий), а на самые широкие слои населения — авторы проекта не исключают, что в числе получателей ежемесячного подарка в размере 1200 евро могут оказаться и те, кому дополнительный доход особо и не нужен.

Социализм по-немецки, ради науки

Этот "аукцион невиданной щедрости" продлится три года, с 2021 по 2024-й, за это время каждый из 120 участников получит в общей сложности по 43 200 евро "чистыми". Взамен им нужно будет регулярно отчитываться об изменениях в своей жизни, о своих привычках и предпочтениях. Например, авторов проекта волнует вопрос, будут ли участники эксперимента тратить больше времени на социальную работу, или больше денег на благотворительность, или же попросту предпочтут проводить больше времени на диване у телевизора. Кроме этого, у некоторых из них возьмут пробы волос — чтобы установить, меняется ли, и если да, то как, уровень гормона стресса в организме.