10.07.2019, 11:30

ЭКСПЕРИМЕНТ | Результаты не радуют! Откуда на самом деле приезжает на наши рынки "эстонская" клубника

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Хели Рааметс
Бианка Микович
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  • Мадис Муст
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ЭКСПЕРИМЕНТ | Результаты не радуют! Откуда на самом деле приезжает на наши рынки "эстонская" клубника
Foto: Bianca Mikovitš, Madis Must

Журналисты издания Maaleht в течение двух ночей наблюдали на Рижском центральном рынке за эстонскими микроавтобусами и своими глазами видели, как на следующее утро часть товара водружалась на прилавки в Тарту и Пярну под видом местного товара.

Ночной рынок предназначен, прежде всего, для оптовых покупателей. Торгуют как с машин, так и небольших складских помещений. Грузовики и микроавтобусы с эстонскими, литовскими, латвийскими и польскими номерами активно снуют туда-сюда.

Ночь с воскресенья на понедельник. На месте два белых микроавтобуса с эстонскими номерами. Они затариваются клубникой, томатами, чесноком, черешней, садовой черникой, огурцами, цукини и тому подобным.

Ближе к утру приезжает городской внедорожник с арендованным прицепом. Из него выходят мужчина и женщина. Они сгружают с прицепа пустые ящики и набирают другие: несколько десятков ящиков клубники, столько же помидор, четыре мешка картошки, цукини, огурцов и остального.

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Согласно авторегистру, данные автомобили проходили техосмотр в Пярну, Тарту и Таллинне.

В ночь на вторник погода лучше и людей большой. За ночь было замечено пять-шесть машин из Эстонии. Две из них проходили техосмотр в Ида-Вирумаа. Из Пярну приехал темно-красный микроавтобус, водитель которого затарился по больше частью клубникой, хотя и не забыл про чеснок, садовую чернику, помидоры и огурцы. Из Тарту прибыл уже знакомый по вчерашней ночи белый микроавтобус.

Отправившийся утром на Пярнуский рынок журналист замечает там тот самый красный микроавтобус. Привезенную на нем из Риги клубнику выставляют на прилавке как эстонскую. У остальных фруктов и овощей страна происхождения не указана. Лишь на ценнике с помидорами написано, что они из Польши.

В это время на Тартуский рынок прибывает другой журналист и видит там белый микроавтобус. Часть доставленного на нем товара загружается в другую машину, часть идет прямо на рынок, где товар распределяется между разными прилавками. На ценниках черешни и черники указывается, что они из Польши и Испании, а вот горох выставляется на продажу под видом эстонского.

По словам занимающегося выращиванием клубники предпринимателя Дзинтарса Силгалса, пик клубничного сезона для эстонцев на Рижском рынке пришелся на конце июня. Несколько недель назад тут было намного больше эстонцев, чем сейчас. Бизнесмен отмечает, что продажа иностранного товара под видом местного является проблемой и в Латвии. ”По моей оценке, 60% всех продавцов на центральном рынке нечестны. Остальные — это мы, мелкие производители, ежедневно продающие свой товар”, — говорит он и отмечает, что нечестных продавцов знают все, но в дни рейдов налогового департамента они куда-то исчезают.

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