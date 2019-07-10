ЭКСПЕРИМЕНТ | Результаты не радуют! Откуда на самом деле приезжает на наши рынки "эстонская" клубника

Ночной рынок предназначен, прежде всего, для оптовых покупателей. Торгуют как с машин, так и небольших складских помещений. Грузовики и микроавтобусы с эстонскими, литовскими, латвийскими и польскими номерами активно снуют туда-сюда.

Ночь с воскресенья на понедельник. На месте два белых микроавтобуса с эстонскими номерами. Они затариваются клубникой, томатами, чесноком, черешней, садовой черникой, огурцами, цукини и тому подобным.

Ближе к утру приезжает городской внедорожник с арендованным прицепом. Из него выходят мужчина и женщина. Они сгружают с прицепа пустые ящики и набирают другие: несколько десятков ящиков клубники, столько же помидор, четыре мешка картошки, цукини, огурцов и остального.

Согласно авторегистру, данные автомобили проходили техосмотр в Пярну, Тарту и Таллинне.

В ночь на вторник погода лучше и людей большой. За ночь было замечено пять-шесть машин из Эстонии. Две из них проходили техосмотр в Ида-Вирумаа. Из Пярну приехал темно-красный микроавтобус, водитель которого затарился по больше частью клубникой, хотя и не забыл про чеснок, садовую чернику, помидоры и огурцы. Из Тарту прибыл уже знакомый по вчерашней ночи белый микроавтобус.

Отправившийся утром на Пярнуский рынок журналист замечает там тот самый красный микроавтобус. Привезенную на нем из Риги клубнику выставляют на прилавке как эстонскую. У остальных фруктов и овощей страна происхождения не указана. Лишь на ценнике с помидорами написано, что они из Польши.