Эксперимент показал: пользователи iPhone платят за поездки в Bolt больше
Эксперимент доказал, что владельцы одного телефона должны были заплатить за услуги Bolt (бывшего Taxify) больше.
Эксперимент доказал, что владельцы одного телефона должны были заплатить за услуги Bolt (бывшего Taxify) больше.
Сравнение цен Geenius доказало, что примерно один раз из пяти пользователи iPhone в приложении Bolt должны были заплатить за ту же услугу больше.
В обычных ситуациях цены в приложениях одинаковые, но разница в цене возникает, когда применяется коэффициент, который используют в те момент, когда в одном районе услугой пользуется много клиентов разом и оказывающих услугу автомобилей меньше обычного.
История началась с ходившей в Facebook на прошлой неделе фотографии сравнения цен, где были данные о приблизительно шестикилометровой поездке, которая стоила пользователю iPhone 7,40 и пользователю Android — 5,30 евро, это означает почти 40% разницы в цене.
По словам пресс-секретаря Bolt в странах Центральной и Восточной Европы Карин Казе, им довольно сложно комментировать различия в цене, не зная точных обстоятельств заказа, потому что цена поездки формируется на основании очень разных компонентов, таких как время, специальные скидки и версия приложения.
Полный текст статьи читайте в Geenius.
В ответ на опубликованную сегодня на Geenius статью заведующий продукцией Bolt Евгений Кабанов написал в Facebook: "Зная, как идут дела под капотом, могу дать свое слово, что цены Bolt не зависят от телефона, по которому вызывают автомобиль на место. Но теперь и в дальнейшем мы будем заниматься тем, чтобы наши цены были стабильнее и меньше зависели от того, какой маршрут выбирает Google на карте".
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