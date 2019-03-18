Эксперимент показал: пользователи iPhone платят за поездки в Bolt больше

Сравнение цен Geenius доказало, что примерно один раз из пяти пользователи iPhone в приложении Bolt должны были заплатить за ту же услугу больше.

В обычных ситуациях цены в приложениях одинаковые, но разница в цене возникает, когда применяется коэффициент, который используют в те момент, когда в одном районе услугой пользуется много клиентов разом и оказывающих услугу автомобилей меньше обычного.

История началась с ходившей в Facebook на прошлой неделе фотографии сравнения цен, где были данные о приблизительно шестикилометровой поездке, которая стоила пользователю iPhone 7,40 и пользователю Android — 5,30 евро, это означает почти 40% разницы в цене.

По словам пресс-секретаря Bolt в странах Центральной и Восточной Европы Карин Казе, им довольно сложно комментировать различия в цене, не зная точных обстоятельств заказа, потому что цена поездки формируется на основании очень разных компонентов, таких как время, специальные скидки и версия приложения.

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