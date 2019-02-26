26.02.2019, 08:20

ЭКСПЕРИМЕНТ: Несовершеннолетний смог купить алкоголь через приложение Wolt. Представитель фирмы пообещала передать данные ребенка полиции

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rus.delfi.ee
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a1 kategooria sõiduk
Foto: Taavi Sepp

В ходе журналистского эксперимента, проведенного при помощи 14-летней девочки, выяснилось, что через мобильное приложение Wolt алкоголь могут заказать и несовершеннолетние. Вместо того, чтобы дать разъяснения, фирма передала данные девушки в полицию.

В начале эксперимента ученица 8 класса одной из тартуских школ под присмотром журналиста зарегистрировалась в качестве пользователя мобильного приложения Wolt и выбрала из меню паба Illegaard алкоголесодержащий грушевый сидр Hoggy’s и луковые кольца. Заказ был подтвержден и курьер доставил его на место. Документов у несовершеннолетней никто не спросил.

Исполнительный директор Wolt в Прибалтике Лийз Ристал сказала, что они руководствуются информацией из профиля пользователя, а также подтверждением от пользователя о том, что он совершеннолетний. Однако, при регистрации человек вводит свое имя и фамилию, номер телефона и имейл, но не возраст. Не спрашивало приложение возврат и у участницы эксперимента.

Ристал сказала, что при передаче заказа курьер должен проверить документы. ”Если выяснится, что клиент несовершеннолетний, то ему алкоголь не передают и заказ остается во владении партнера”, — сказала она и заверила, что о необходимости спрашивать документы Wolt напоминает курьерам и во время обучения. Двое курьеров Wolt, однако, эту информацию опровергают и утверждают, что им этого на обучении не говорили.

Примечательно, что на вопросы о правилах доставки алкоголя Ристал отвечала до того, как узнала об эксперименте. После она стала игнорировать все вопросы и потребовала раскрыть имена несовершеннолетней участницы эксперимента и курьеров, общавшихся с журналистами. По ее словам, это нужно для того, чтобы предоставить журналисту информацию максимально быстро. Исходя из принципов защиты источников журналист предоставлять данные не стал.

На дальнейшие вопросы Ристал не отвечала, но поблагодарила за информацию о возможном нарушении и сообщила, что передала данные девушки молодежной полиции, которая в случае необходимости сможет ”возбудить производство о нарушении закона”.

После этого ответа журналист направил описание эксперимента в полицию и молодежную полицию. Через какое-то время ему ответил специалист службы по превенции и ведению производства Сийм Линнард, который сказал, что они пообщались с представителями Wolt. Как пояснила фирма, пользовательские условия появляются в виде ссылки перед входом в систему через Facebook или имейл. В пользовательских условиях сказано, что в Wolt создание аккаунта несовершеннолетними запрещено.

Об этом условии Ристал журналисту не сообщала. По словам представителя полиции, Wolt придерживается мнения, что размещением ссылки на условия они предупредили пользователя и предполагают, что никто установленные условия нарушать не будет и что люди будут поступать честно и ответственно.

Тем не менее, полиция попросила Wolt внести в приложение изменения, которые позволят в будущем избежать подобных ситуаций, а также дать курьерам более основательную информацию, касающуюся алкоголя и несовершеннолетних.

Также Линнард заверил, что полиция обратит внимание и на другие подобные приложения.

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