ЭКСПЕРИМЕНТ: Несовершеннолетний смог купить алкоголь через приложение Wolt. Представитель фирмы пообещала передать данные ребенка полиции

В начале эксперимента ученица 8 класса одной из тартуских школ под присмотром журналиста зарегистрировалась в качестве пользователя мобильного приложения Wolt и выбрала из меню паба Illegaard алкоголесодержащий грушевый сидр Hoggy’s и луковые кольца. Заказ был подтвержден и курьер доставил его на место. Документов у несовершеннолетней никто не спросил.

Исполнительный директор Wolt в Прибалтике Лийз Ристал сказала, что они руководствуются информацией из профиля пользователя, а также подтверждением от пользователя о том, что он совершеннолетний. Однако, при регистрации человек вводит свое имя и фамилию, номер телефона и имейл, но не возраст. Не спрашивало приложение возврат и у участницы эксперимента.

Ристал сказала, что при передаче заказа курьер должен проверить документы. ”Если выяснится, что клиент несовершеннолетний, то ему алкоголь не передают и заказ остается во владении партнера”, — сказала она и заверила, что о необходимости спрашивать документы Wolt напоминает курьерам и во время обучения. Двое курьеров Wolt, однако, эту информацию опровергают и утверждают, что им этого на обучении не говорили.

Примечательно, что на вопросы о правилах доставки алкоголя Ристал отвечала до того, как узнала об эксперименте. После она стала игнорировать все вопросы и потребовала раскрыть имена несовершеннолетней участницы эксперимента и курьеров, общавшихся с журналистами. По ее словам, это нужно для того, чтобы предоставить журналисту информацию максимально быстро. Исходя из принципов защиты источников журналист предоставлять данные не стал.