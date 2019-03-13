Эксперимент: как прожить месяц, расплачиваясь только наличными? Бесконечные чеки, куча монет и злые взгляды

Алар начал с составления своего бюджета, сложил основные расходы и доходы, и все стало ясно. Он установил себе на каждый день максимальную сумму, больше которой тратить нельзя. Если со дня к вечеру что-то оставалось, это прибавлялось к бюджету следующего дня.

Поскольку Алар не хотел держать в кошельке или дома большую сумму денег, ему пришлось часто посещать банкомат. Но его банкомат не всегда был под рукой, и приходилось искать ближайший. Очередь к банкомату была длинная. Бывало, что в данном банкомате нет подходящих ему купюр или он сломан.

Поскольку самообслуживание с наличными исключено, приходилось стоять и в очередях к кассе. Уходящее на оплату на кассе магазина время с наличными резко увеличилось. Нередко в такой ситуации в очереди возмущались, что неужели действительно нельзя заплатить карточкой.

В предлагающей услуги мобильной связи фирме выяснилось, что наличными оплатить счет невозможно.

При этом, например, выбираясь куда-то с друзьями, наличными очень удобно рассчитываться между собой. Однажды вечером в местном баре не работал платежный терминал — у Алара были при себе наличные, в то время как другие отправлялись на поиски ближайшего банкомата.

Сначала было труднее вести учет своим расходам: если обычно можно быстро просмотреть свои расходы и доходы на банковском счету, то с наличными приходилось вести таблицу и собирать эти бесконечные чеки. Но однажды, используя различные приложения, Алар обнаружил, что намного удобнее сразу вбить потраченную сумму.