ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ФОТО | Рэпер Томми Кэш разъезжает по Таллинну на дорогом кабриолете

Из открытых источников следует, что в последний раз автомобиль менял владельца 12.10.2020. В представительстве Porsche машина с похожими параметрами стоит 72 000 евро.

Из регистра Департамента шоссейных дорог следует, что Таммеметс приобрел автомобиль для рабочих целей. В 2019 году оборот фирмы Таммеметса Money Tree OÜ составил 253 741 евро, а прибыль 117 828 евро.

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