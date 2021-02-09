Экс-президент Банка Эстонии займет пост советника Каи Каллас по экономическим вопросам

Ханссон будет консультировать премьер-министра как по экономическим, так и финансовым вопросам.

С 2012–2019 год Ардо Ханссон занимал пост президента Банка Эстонии, в это время он являлся также членом Совета управляющих Европейского центрального банка. С 1998 по 2012 год Ханссон занимал различные должности во Всемирном банке, где возглавлял отдел экономической политики Всемирного банка в Китае и работал со странами Восточной Европы и Балканского региона. В 1993–1998 годах он входил в состав правления Банка Эстонии.

Ардо Ханссон уже занимал пост советника премьер-министра Эстонии по экономическим вопросам в 1992–1994 и 1997 годах. С 1991 по 1992 год он был советником министра иностранных дел. До этого Ардо Ханссон работал в нескольких престижных университетах. Ардо Ханссон имеет докторскую степень по экономике Гарвардского университета.

Бюро премьер-министра состоит из советников и ассистентов, которые консультируют премьер-министра и оказывают ему поддержку. С конца января бюро премьер-министра руководит Геррит Мяэсалу.