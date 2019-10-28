Экс-глава Раквереского мясокомбината представлял личные поездки как деловые. Консультант турфирмы: "он не убеждал, а давал распоряжения"

Консультант бюро была наказана штрафом в размере 3000 евро, что, по мнению конкурентов фирмы, крайне несправедливое наказание. Владелец Estravel Айво Такис отмечает: ”Если частноправное лицо нарушает закон, пусть и случайно, например, содействует воровству и налоговому мошенничеству, то фирма как юридическое лицо должна нести ответственность. Обычно это большие штрафы, запрет на ведение коммерческой деятельности или лишение лицензии. Поэтому для меня стало сюрпризом, что наш самый главный конкурент вышел из этого дела без единого наказания. Скорее наоборот: после этого случая он выиграл большинство государственных тендеров государственного и правительственного сектора”.

Член правления другой турфирмы Go Travel Риста Койт также говорит, что подобные махинации проделать трудно, и руководство в любом случае должно было о них знать. ”Консультанты не имеют права писать на счетах все, что захотят. Этот критерий очень четко обозначен внутренними правилами. Если оно нарушается, то это уже дилемма внутри предприятия”, — говорит она.

Юлле Кютт продолжает работать в бюро в Вильянди. ”Этот случай закончился. Весь нанесенный урон государству оплачен. Для меня все это позади и я не хочу давать никаких комментариев”, — сказала она изданию.

Теэт Соорм также не желает комментировать. ”Это одна большая ерунда и недоразумение. Здесь не о чем говорить. Просто не о чем!”, — говорит он.