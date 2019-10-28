28.10.2019, 10:50

Экс-глава Раквереского мясокомбината представлял личные поездки как деловые. Консультант турфирмы: "он не убеждал, а давал распоряжения"


Анн-Мари Нерги
Анн-Мари Нерги
EST 4
Teet Soorm nimetab juhtumit suureks jamaks ja arusaamatuseks.
Teet Soorm nimetab juhtumit suureks jamaks ja arusaamatuseks.Foto: Vallo Kruuser

Издание Ärileht пишет о том, что сейчас уже бывший руководитель Раквереского мясного комбината Теэт Соорм с помощью туристического бюро Reisiekspert представлял личные поездки как деловые.

Соответствующее уголовное дело закончилось опортунитетом. В своих показаниях следователям Центральной Криминальной полиции консультант турфирмы Юлле Кютт признала, что в течение многих лет устраивала компании Соорма отдых на Филиппинах, в Бразилии, Доминиканской республике, Румынии, Финляндии и Чехии, но по указаниям Соорма выставляла фирмам HKScan Estonia и Rakvere Farmid фиктивные счета, будто бы речь шла о командировках, например, на продовольственную ярмарку в Москве и Бирмингеме или сельскохозяйственную выставку в Брюсселе и Лионе.

Кютт отметила, что Соорм давал конкретные распоряжения относительно того, какими должны быть эти счета, чтобы они создавали впечатление, будто бы речь идет о деловой поездке.

Общая сумма ложных счетов составляет почти 100 000 евро.

Консультант бюро была наказана штрафом в размере 3000 евро, что, по мнению конкурентов фирмы, крайне несправедливое наказание. Владелец Estravel Айво Такис отмечает: ”Если частноправное лицо нарушает закон, пусть и случайно, например, содействует воровству и налоговому мошенничеству, то фирма как юридическое лицо должна нести ответственность. Обычно это большие штрафы, запрет на ведение коммерческой деятельности или лишение лицензии. Поэтому для меня стало сюрпризом, что наш самый главный конкурент вышел из этого дела без единого наказания. Скорее наоборот: после этого случая он выиграл большинство государственных тендеров государственного и правительственного сектора”.

Член правления другой турфирмы Go Travel Риста Койт также говорит, что подобные махинации проделать трудно, и руководство в любом случае должно было о них знать. ”Консультанты не имеют права писать на счетах все, что захотят. Этот критерий очень четко обозначен внутренними правилами. Если оно нарушается, то это уже дилемма внутри предприятия”, — говорит она.

Юлле Кютт продолжает работать в бюро в Вильянди. ”Этот случай закончился. Весь нанесенный урон государству оплачен. Для меня все это позади и я не хочу давать никаких комментариев”, — сказала она изданию.

Теэт Соорм также не желает комментировать. ”Это одна большая ерунда и недоразумение. Здесь не о чем говорить. Просто не о чем!”, — говорит он.

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