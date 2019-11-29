Экс-глава Латвийской железной дороги: 500 тысяч евро от Олега Осиновского — не взятка, а плата за лоббирование в России

Магонис отметил, что деньги были предназначены лично для него, как для частного лица. Глава LDz благодаря дружеским отношениям с бывшим руководителем "Российских железных дорог" (РЖД) Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым должен был добиваться того, чтобы РЖД разместило заказ на принадлежащем Осиновскому "Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе" (DLRR).

Магонис утверждает, что дружеские отношения с Якуниным и Морозовым сформировались у него еще до того, как он возглавил LDz. Они общаются до сих пор и регулярно поздравляют друг друга с праздниками.

Согласно показаниям Магониса, Осиновский сначала предложил ему 800 000 евро в качестве благодарности за то, что в ходе частных разговоров Магонис помог развитию DLRR и лоббировал интересы предприятия в России. Беседы с Якуниным и Морозовым были частыми, и полученные от Осиновского деньги не были платой за организацию официальной встречи, утверждает он.

После того, как подразделение LDz Ritošā sastāva serviss заколючил договор с принадлежащей Осиновскому компании Skinest Rail о закупке четырех локомотивов, предложение уменьшилось до 500 000 евро. Осиновский заявил тогда, что эта сделка была невыгодной для эстонской компании.