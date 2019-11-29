Экс-глава Латвийской железной дороги: 500 тысяч евро от Олега Осиновского — не взятка, а плата за лоббирование в России

Магонис утверждает, что в этот момент почувствовал, что предложенная сумма была все же связана с закупкой локомотивов. Но, по его словам, речи о том, что оплата будет сделана именно за это, не было.
Отвечая на вопрос прокурора, что такое "лоббирование в частном порядке", Магонис заявил, что не мог выбить контракты из РЖД в статусе председателя правления LDz, но будучи близко знакомым с Якуниным, это было возможно. "Поэтому я был вынужден отделить свою деятельность в качестве официального должностного лица от деятельности в качестве частного лица", — заявил он.
Магонис сказал также, что планировал задекларировать полученные от Осиновского средства.
Суд Видземского района в Лимбажи продолжает рассматривать уголовное дело, в рамках которого Магонис и Осиновский обвиняются в получении и даче взятки. Согласно версии обвинения, летом 2015 года Осиновский передала Магонису взятку на сумму около 500 000 евро в связи с закупкой старых локомотивов у компании Skinest Rail. Обвиняемые свою вину отрицают.
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