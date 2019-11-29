29.11.2019, 20:16

Экс-глава Латвийской железной дороги: 500 тысяч евро от Олега Осиновского — не взятка, а плата за лоббирование в России

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Oleg Ossinovski
Oleg OssinovskiFoto: Priit Simson

Полмиллиона евро, полученные от эстонского миллионера Олега Осиновского, не были взяткой. За эту сумму бывший глава ГАО "Латвийская железная дорога" (Latvijas Dzelzceļš) Угис Магонис должен был лоббировать интересы Осиновского в России. Об этом Магонис завил в пятницу во время заседания суда.

Магонис отметил, что деньги были предназначены лично для него, как для частного лица. Глава LDz благодаря дружеским отношениям с бывшим руководителем "Российских железных дорог" (РЖД) Владимиром Якуниным и его заместителем Владимиром Морозовым должен был добиваться того, чтобы РЖД разместило заказ на принадлежащем Осиновскому "Даугавпилсском локомотиворемонтном заводе" (DLRR).

Магонис утверждает, что дружеские отношения с Якуниным и Морозовым сформировались у него еще до того, как он возглавил LDz. Они общаются до сих пор и регулярно поздравляют друг друга с праздниками.

Согласно показаниям Магониса, Осиновский сначала предложил ему 800 000 евро в качестве благодарности за то, что в ходе частных разговоров Магонис помог развитию DLRR и лоббировал интересы предприятия в России. Беседы с Якуниным и Морозовым были частыми, и полученные от Осиновского деньги не были платой за организацию официальной встречи, утверждает он.

После того, как подразделение LDz Ritošā sastāva serviss заколючил договор с принадлежащей Осиновскому компании Skinest Rail о закупке четырех локомотивов, предложение уменьшилось до 500 000 евро. Осиновский заявил тогда, что эта сделка была невыгодной для эстонской компании.

Магонис утверждает, что в этот момент почувствовал, что предложенная сумма была все же связана с закупкой локомотивов. Но, по его словам, речи о том, что оплата будет сделана именно за это, не было.

Отвечая на вопрос прокурора, что такое "лоббирование в частном порядке", Магонис заявил, что не мог выбить контракты из РЖД в статусе председателя правления LDz, но будучи близко знакомым с Якуниным, это было возможно. "Поэтому я был вынужден отделить свою деятельность в качестве официального должностного лица от деятельности в качестве частного лица", — заявил он.

Магонис сказал также, что планировал задекларировать полученные от Осиновского средства.

Суд Видземского района в Лимбажи продолжает рассматривать уголовное дело, в рамках которого Магонис и Осиновский обвиняются в получении и даче взятки. Согласно версии обвинения, летом 2015 года Осиновский передала Магонису взятку на сумму около 500 000 евро в связи с закупкой старых локомотивов у компании Skinest Rail. Обвиняемые свою вину отрицают.

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