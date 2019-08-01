Экс-директор Певческого поля намерен возродить Õllesummer
Издание Kroonika пишет, что Рихо Рыымус намерен возродить фестиваль Õllesummer.
Издание Kroonika пишет, что Рихо Рыымус намерен возродить фестиваль Õllesummer.
”Мне уже неудобно перед женой”, — говорит Рыымус, который после ухода с должности директора Таллиннского певческого поля несколько месяцев сидел дома.
Теперь он хочет возродить легендарный фестиваль Õllesummer.
”Я считаю, что столь масштабный народный фестиваль необходим. И я действительно предполагаю, что это будет Õllesummer. Не вижу для этого препятствий. Вопрос, скорее, в том, начинать с малого или продолжить большое. Во многом это зависит от партнеров и их решения. В следующем году Õllesummer исполнилось бы 30 лет: в качестве торгового знака я зарегистрировал его в 1990 году”.
Рыымус отметил, что в какой-то момент Õllesummer превратился из пивного фестиваля в музыкальный, что противоречит концепции.
Когда именно удастся возродить фестиваль, пока неясно, но не исключено, что совсем скоро.
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