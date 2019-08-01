Экс-директор Певческого поля намерен возродить Õllesummer

Издание Kroonika пишет, что Рихо Рыымус намерен возродить фестиваль Õllesummer.
”Мне уже неудобно перед женой”, — говорит Рыымус, который после ухода с должности директора Таллиннского певческого поля несколько месяцев сидел дома.
Теперь он хочет возродить легендарный фестиваль Õllesummer.
”Я считаю, что столь масштабный народный фестиваль необходим. И я действительно предполагаю, что это будет Õllesummer. Не вижу для этого препятствий. Вопрос, скорее, в том, начинать с малого или продолжить большое. Во многом это зависит от партнеров и их решения. В следующем году Õllesummer исполнилось бы 30 лет: в качестве торгового знака я зарегистрировал его в 1990 году”.
Рыымус отметил, что в какой-то момент Õllesummer превратился из пивного фестиваля в музыкальный, что противоречит концепции.
Когда именно удастся возродить фестиваль, пока неясно, но не исключено, что совсем скоро.
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