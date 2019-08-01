01.08.2019, 11:47

Экс-директор Певческого поля намерен возродить Õllesummer

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rus.delfi.ee
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Экс-директор Певческого поля намерен возродить Õllesummer
STAATUSE KÜSIMUS Kodus Tabasalu pangapealsel on Riho Rõõmus mängelnud erinevate tulevikustsenaariumitega – peale on jäämas tahtmine naasta Õllesummeriga. „Lauluväljaku juhina oli mul ühiskondlik staatus,“ ütleb Rõõmus. „See auahnus olla jälle keegi, on mul kindlasti sees. Ma pean ühiskondliku staatuse taas võitma – olgu siis hea pillimehe või väga ägeda ürituse korraldajana.“Karli Saul

Издание Kroonika пишет, что Рихо Рыымус намерен возродить фестиваль Õllesummer.

”Мне уже неудобно перед женой”, — говорит Рыымус, который после ухода с должности директора Таллиннского певческого поля несколько месяцев сидел дома.

Теперь он хочет возродить легендарный фестиваль Õllesummer.

”Я считаю, что столь масштабный народный фестиваль необходим. И я действительно предполагаю, что это будет Õllesummer. Не вижу для этого препятствий. Вопрос, скорее, в том, начинать с малого или продолжить большое. Во многом это зависит от партнеров и их решения. В следующем году Õllesummer исполнилось бы 30 лет: в качестве торгового знака я зарегистрировал его в 1990 году”.

Рыымус отметил, что в какой-то момент Õllesummer превратился из пивного фестиваля в музыкальный, что противоречит концепции.

Когда именно удастся возродить фестиваль, пока неясно, но не исключено, что совсем скоро.

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