Экс-директор Певческого поля намерен возродить Õllesummer

”Мне уже неудобно перед женой”, — говорит Рыымус, который после ухода с должности директора Таллиннского певческого поля несколько месяцев сидел дома.

Теперь он хочет возродить легендарный фестиваль Õllesummer.

”Я считаю, что столь масштабный народный фестиваль необходим. И я действительно предполагаю, что это будет Õllesummer. Не вижу для этого препятствий. Вопрос, скорее, в том, начинать с малого или продолжить большое. Во многом это зависит от партнеров и их решения. В следующем году Õllesummer исполнилось бы 30 лет: в качестве торгового знака я зарегистрировал его в 1990 году”.

Рыымус отметил, что в какой-то момент Õllesummer превратился из пивного фестиваля в музыкальный, что противоречит концепции.

Когда именно удастся возродить фестиваль, пока неясно, но не исключено, что совсем скоро.