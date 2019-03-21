21.03.2019, 08:41

Экс-директор Кренгольма в свете закрытия Baltika: в Эстонии самый популярный бренд называется ”скидка”

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rus.delfi.ee
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Экс-директор Кренгольма в свете закрытия Baltika: в Эстонии самый популярный бренд называется ”скидка”
Eesti tekstiilitööstuse grand old man Meelis Virkebau soovitab meie rõivatööstusel rohkem mõelda nn neljanda tööstusrevolutsiooni peale. Rohkem tuleks investeerida uutesse tehnoloogiatesse ja seadmetesseVallo Kruuser

По мнению бывшего директора Балтийской мануфактуры и Кренгольма Меэлис Виркебау , технологическая осталось и отсутствие сотрудничества между предприятиями могут положить конец производство одежды в Эстонии, а вот закрытие производства Baltika особого влияния на рынок не окажет, пишет Maaleht.

”Занимающиеся производством одежды предприятия должны поставить перед собой цель выбраться из порочного круга производства дешевой повседневной одежды”, — говорит он.

”Нынешнее решение Baltika было вызвано тем, что предприятие недостаточно инвестировало в развитие технологий. Современные конкурентоспособные предприятия используют эффективные швейные машины с программным управлением, но у нас на это не обращают внимания”.

Он считает, что закрытие производства тем не менее не отображает общих тенденций в сфере производства одежды и текстиля, а является отдельным явлением. ”Предприятия, которые заняли правильную нишу, у нас успешны”, — утверждает Виркебау.

”В случае с Baltika самой большой головной болью являются постоянные скидки. Похоже, что в Эстонии самый популярный бренд носит название ”скидка”, и это уничтожает доходность. Если мы посмотрим на бизнес-модель самого успешного бренда одежды Zara, то увидим, что они практически не используют скидки", — рассуждает эксперт.

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