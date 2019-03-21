Экс-директор Кренгольма в свете закрытия Baltika: в Эстонии самый популярный бренд называется ”скидка”

”Занимающиеся производством одежды предприятия должны поставить перед собой цель выбраться из порочного круга производства дешевой повседневной одежды”, — говорит он.

”Нынешнее решение Baltika было вызвано тем, что предприятие недостаточно инвестировало в развитие технологий. Современные конкурентоспособные предприятия используют эффективные швейные машины с программным управлением, но у нас на это не обращают внимания”.

Он считает, что закрытие производства тем не менее не отображает общих тенденций в сфере производства одежды и текстиля, а является отдельным явлением. ”Предприятия, которые заняли правильную нишу, у нас успешны”, — утверждает Виркебау.

”В случае с Baltika самой большой головной болью являются постоянные скидки. Похоже, что в Эстонии самый популярный бренд носит название ”скидка”, и это уничтожает доходность. Если мы посмотрим на бизнес-модель самого успешного бренда одежды Zara, то увидим, что они практически не используют скидки", — рассуждает эксперт.