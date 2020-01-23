23.01.2020, 12:23

EKRE против аптечной реформы! Мартин Хельме: скоро сделаем свой законопроект


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EKRE против аптечной реформы! Мартин Хельме: скоро сделаем свой законопроект
Rahandusminister Martin HelmeFoto: Ilmar Saabas

"Мы не договаривались, чтобы этот закон [аптечной реформы] вступил в силу в таком виде", — заявил министр финансов Мартин Хельме и добавил, что EKRE прикладывает усилия, чтобы не допустить этого.

В интервью ERR Хельме сказал, что у них осталось только две недели, но они разрабатывают план. По его словам, EKRE представит свой законопроект в течение двух недель.

Хельме заявил, что многие поддерживают остановку аптечной реформы в ее нынешнем виде.

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