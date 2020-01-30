EKRE представила свой законопроект по аптечной реформе

Депутаты EKRE представили в проект по аптечной реформе изменения, благодаря которым аптеки получили бы право приобретать лекарства и из других - помимо эстонских оптовиков - источников. А право продажи медикаментов было бы расширено на больницы и центры семейных врачей.

К нынешнему проекту у EKRE целый ряд претензий. "Оптовые фирмы продолжили бы контролировать рынок, опасность закрытия нависла над 120-150 аптеками по всей Эстонии", - сказал глава партии Мартин Хельме. "Цель наших предложений - прекратить зависимость аптек от оптовых фирм и создать на рынке лекарств свободную конкуренцию".

Одно из предложений должно дать право больничным аптекам продавать лекарства как пациентам, так и другим лицам.

Предлагается дать аптекам право закупать лекарства и у зарубежных оптовых продавцов.

Еще одно предложение касается отмены ограничений на структуру аптечной собственности. Нынешний запрет по существу не работает, потому что участники рынка используют для адаптации к аптечной реформе различные серые, но юридически корректные схемы.