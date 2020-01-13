EKRE попалась на получении запрещенных пожертвований

Из предоставленного комиссии по надзору за финансированием партий отчету следует, что в четвертом квартале 2019 года EKRE получила пожертвования от двух паевых товариществ.
Так, фирма Dixi Export OÜ в ноябре пожертвовала партии в общей сложности 600 евро. Члены правления фирмы Лаури Юргенсон и Яаника Кюннарпяэ являются членами EKRE.
Еще 100 евро партия получила от OÜ Vanamurru mets.
Согласно действующему в Эстонии порядку, пожертвования партиям от юридических лиц запрещены и подлежат возврату.
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