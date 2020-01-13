EKRE попалась на получении запрещенных пожертвований

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Mart Helme pressikonverents 25.11.2019 Foto: Andres Putting

Из предоставленного комиссии по надзору за финансированием партий отчету следует, что в четвертом квартале 2019 года EKRE получила пожертвования от двух паевых товариществ.