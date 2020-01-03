Экономность — не порок! Скандальная бизнес-леди Тийу Ярвисте закупается на блошином рынке

Подозреваемая в отмывании денег и присвоении средств Тийу Ярвисте ранее фигурировала на страницах прессы вместе с дамской сумочкой за 3800 евро или в связи с покупкой очень ценных украшений.
В начале декабря бизнес-леди была задержана и признана подозреваемой в том, что она пыталась присвоить 8 миллионов евро.
Трудно сказать, был ли это сознательный выбор вести более скромный образ жизни, или речь идет о конкретном решении помочь в спасении планеты, но сейчас Ярвисте показывает совсем другие предпочтения.
Непосредственно перед рождеством Тийу была замечена в экономном поведении: она делала покупки в магазине подержанных вещей RiiSaikel. Она покинула торговую точку с кучей покупок.
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