19.09.2019, 09:50

Экономисты уверены: надвигается новый мировой кризис, который может быть тяжелее 2008 года

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rus.delfi.ee
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Экономисты уверены: надвигается новый мировой кризис, который может быть тяжелее 2008 года
Unsplash

Многие экономисты уверены, что в следующем году случится глобальный финансовый кризис, сравнимый по масштабам с тем, что был в 2008 году. О приближении кризиса говорят самые надежные индикаторы вроде доходности американских облигаций. «Медуза» разобралась, из-за чего может начаться кризис, насколько долгим и глубоким он будет и чем это грозит.

Почему опять говорят о кризисе?

Отчасти из-за того, что слишком долго все было слишком хорошо. Для США, например, 10 лет без рецессии и с ростом фондовых рынков — это рекорд за более чем 100 лет.

Кризисы — это нормально. Время от времени они случаются в любой экономике, где есть кредиты. Кризис можно рассматривать как элемент подстройки рынков финансов и труда к технологическим и прочим изменениям.

Есть несколько теорий, как именно работают эти механизмы. Наверняка ясно лишь то, что в какой-то момент инвесторы (банки, пенсионные, инвестиционные и другие фонды) массово начинают по-другому оценивать объекты своих инвестиций. Они приходят к выводу, что риск все потерять при новых (и уже сделанных) инвестициях выше, чем потенциальные выгоды. Такая переоценка может начаться в одной стране или секторе экономики и распространиться на другие. В итоге инвестиции останавливаются, все начинают распродавать акции предприятий, долговые обязательства и другие активы; цены на них падают; останавливаются производства; растет безработица.

Экономисты считают, что мир снова приближается к такому переломному моменту. Как и в 2008 году, основной его причиной станут накопившиеся ”плохие долги”. Но сам кризис — как и все прочие — будет не таким, как предыдущие.

А что было в 2008 году и как мир выбрался из кризиса?

Если коротко, в 2008 году ”внезапно” выяснилось, что инновационные технологии изменили мировой финансовый рынок. Огромные международные инвестиционные фонды и банки научились сами (без участия государственных центробанков) создавать деньги практически из пустоты. Например, они собирали долги, которые никогда не будут оплачены (такие как ипотечные долги бедных американцев), упаковывали их вместе с не столь безнадежными долгами в новые финансовые инструменты и потом продавали эти инструменты другим инвесторам. Летом 2008 года, когда выяснилось, что эти инструменты ничего не стоят, на финансовом рынке образовалась дыра в триллионы долларов. Это привело к падению нескольких крупнейших банков и самой глубокой с 1920-1930-х годов рецессии в мировой экономике и дефляции. Из-за того, что финансовый рынок был одним из самых продвинутых в смысле глобализации, так или иначе пострадали почти все страны мира.

Правительства и центробанки развитых стран развернули борьбу с кризисом на двух фронтах. Во-первых, попытались заткнуть образовавшуюся финансовую дыру, добавив в экономику вновь напечатанные деньги. За эти деньги власти покупали у некоторых банков их активы. Такая мера называется ”количественным смягчением”; она применялась в США до 2014 года. Во-вторых, власти ввели новые нормы регулирования банков и инвестиционных фондов, чтобы те не могли больше создавать ”токсичные” инструменты.

На фронте ”смягчений” была одержана победа: экономики развитых стран восстановились; рост продолжается более 10 лет. С регулированием полной победы не получилось.

Где может начаться новый кризис?

До начала этого года экономисты были уверены, что кризис вероятнее всего начнется в Азии, например в Китае. Азиатские банки и компании со времен кризиса 2008 года накапливают долги намного быстрее, чем западные. Многие из этих долгов ”плохие”. До января 2019 года ситуация для азиатских и других развивающихся стран осложнялась тем, что Центробанк США — Федеральный резерв — увеличивал ставку по американским облигациям. Это привело к тому, что доходы по надежным американским облигациям росли, и, соответственно, инвесторы стали забирать деньги с рискованных азиатских рынков.

Похожая ситуация была в 1997 году, когда начался азиатский финансовый кризис, который в России привел к знаменитому дефолту и девальвации 1998 года.

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В январе 2019 года Федеральный резерв изменил свою политику и начал снижение ставки. Азиатские и прочие развивающиеся страны вздохнули спокойнее, однако опасность азиатского кризиса, вызванного ”плохими” долгами, остается. Рост экономики Китая и других азиатских стран уже замедляется.

Нестабильности в Азии способствует торговая война Китая и США. Уверенность инвесторов в азиатских рынках падает с того момента, как президент США Дональд Трамп начал торговые войны в 2018 году (и немного растет в те моменты, когда стороны садятся за стол переговоров). Таким образом, триггером большого кризиса в Азии, который затем может распространиться по всему миру, может стать очередная атака Трампа на торговом фронте с Китаем.

От замедления экономики Китая уже пострадала Европа. Китай — главный покупатель немецких промышленных товаров (например, автомобилей) и оборудования, а промышленные товары — основа экспорта самых развитых стран ЕС. Экономика Германии уже, возможно, находится в рецессии. Еще более нестабильная ситуация в Великобритании, которая никак не может решить, каким образом ей выйти из ЕС. Таким образом, Европа также может стать эпицентром кризиса. Понимая это, Центробанк ЕС решил заранее бороться с кризисом и в сентябре после нескольких лет перерыва возобновил ”количественные смягчения”.

Кризис может начаться и в США. Во-первых, американские компании тоже страдают от торговых войн Трампа. Это снижает уверенность инвесторов уже в самих США. Во-вторых, в 2020 году закончится программа Трампа по налоговому стимулированию экономики США. Именно эта программа в последние два года поддерживает относительно высокие темпы роста экономики — многие экономисты считают, что даже слишком быстрые. По их мнению, экономика искусственно перегрета. Окончание программы приведет к снижению темпов ее роста, что также понизит уверенность инвесторов в США и во всем мире. Именно на этом факте основано большинство прогнозов о том, что кризис случится в 2020 году.

Кризис может случиться и раньше. Его может вызвать резкий рост цен на нефть: в 2008 году сверхдорогая нефть стала одной из причин кризиса. Рост цен может вызвать, например, обмен ударами между Ираном и Саудовской Аравией, которые сейчас оказались на грани войны.

Каким будет новый кризис? С ним быстро справятся?

Есть вероятность, что кризис будет даже более длительным и тяжелым, чем предыдущий, который сам по себе был самым тяжелым падением со времен Великой депрессии 1920-1930-х годов.

Как отмечает экономист Нуриэль Рубини, прославившийся своим точным предсказанием кризиса 2008 года, долгов в мире за 10 лет стало только больше, а инструментов для борьбы с кризисом у властей США и других развитых стран — меньше. В 2008 году центробанки могли напечатать деньги, купить у банков активы и таким образом помочь экономике. Сейчас так поступить не получится: центробанки и так выкупили слишком много, считает Рубини, новые ”смягчения” могут быть опасны для экономики и финансовых рынков. Поэтому новый кризис может продлиться дольше, чем предыдущий.

Еще более мрачные прогнозы дают те, кто пытаются разобраться в глубинных причинах нового кризиса. По мнению пессимистов, грядет несколько повторяющихся рецессий, резкий рост долгов развитых стран (в том числе США), ускорение замены рабочих мест на роботов, огромная безработица, масштабные войны и в конечном итоге перезапуск всей мировой экономики фактически с нуля.

Впрочем, оптимисты полагают, что у мира есть хорошие шансы вообще избежать кризиса — по крайней мере в ближайшие годы.

Uudiskirja Üleskutse
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