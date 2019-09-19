Экономисты уверены: надвигается новый мировой кризис, который может быть тяжелее 2008 года

Если коротко, в 2008 году ”внезапно” выяснилось, что инновационные технологии изменили мировой финансовый рынок. Огромные международные инвестиционные фонды и банки научились сами (без участия государственных центробанков) создавать деньги практически из пустоты. Например, они собирали долги, которые никогда не будут оплачены (такие как ипотечные долги бедных американцев), упаковывали их вместе с не столь безнадежными долгами в новые финансовые инструменты и потом продавали эти инструменты другим инвесторам. Летом 2008 года, когда выяснилось, что эти инструменты ничего не стоят, на финансовом рынке образовалась дыра в триллионы долларов. Это привело к падению нескольких крупнейших банков и самой глубокой с 1920-1930-х годов рецессии в мировой экономике и дефляции. Из-за того, что финансовый рынок был одним из самых продвинутых в смысле глобализации, так или иначе пострадали почти все страны мира.

Правительства и центробанки развитых стран развернули борьбу с кризисом на двух фронтах. Во-первых, попытались заткнуть образовавшуюся финансовую дыру, добавив в экономику вновь напечатанные деньги. За эти деньги власти покупали у некоторых банков их активы. Такая мера называется ”количественным смягчением”; она применялась в США до 2014 года. Во-вторых, власти ввели новые нормы регулирования банков и инвестиционных фондов, чтобы те не могли больше создавать ”токсичные” инструменты.

На фронте ”смягчений” была одержана победа: экономики развитых стран восстановились; рост продолжается более 10 лет. С регулированием полной победы не получилось.

Где может начаться новый кризис?

До начала этого года экономисты были уверены, что кризис вероятнее всего начнется в Азии, например в Китае. Азиатские банки и компании со времен кризиса 2008 года накапливают долги намного быстрее, чем западные. Многие из этих долгов ”плохие”. До января 2019 года ситуация для азиатских и других развивающихся стран осложнялась тем, что Центробанк США — Федеральный резерв — увеличивал ставку по американским облигациям. Это привело к тому, что доходы по надежным американским облигациям росли, и, соответственно, инвесторы стали забирать деньги с рискованных азиатских рынков.

Похожая ситуация была в 1997 году, когда начался азиатский финансовый кризис, который в России привел к знаменитому дефолту и девальвации 1998 года.

В январе 2019 года Федеральный резерв изменил свою политику и начал снижение ставки. Азиатские и прочие развивающиеся страны вздохнули спокойнее, однако опасность азиатского кризиса, вызванного ”плохими” долгами, остается. Рост экономики Китая и других азиатских стран уже замедляется.

Нестабильности в Азии способствует торговая война Китая и США. Уверенность инвесторов в азиатских рынках падает с того момента, как президент США Дональд Трамп начал торговые войны в 2018 году (и немного растет в те моменты, когда стороны садятся за стол переговоров). Таким образом, триггером большого кризиса в Азии, который затем может распространиться по всему миру, может стать очередная атака Трампа на торговом фронте с Китаем.

От замедления экономики Китая уже пострадала Европа. Китай — главный покупатель немецких промышленных товаров (например, автомобилей) и оборудования, а промышленные товары — основа экспорта самых развитых стран ЕС. Экономика Германии уже, возможно, находится в рецессии. Еще более нестабильная ситуация в Великобритании, которая никак не может решить, каким образом ей выйти из ЕС. Таким образом, Европа также может стать эпицентром кризиса. Понимая это, Центробанк ЕС решил заранее бороться с кризисом и в сентябре после нескольких лет перерыва возобновил ”количественные смягчения”.