Экономисты: каждая неделя режима ЧП означает полпроцента экономического спада

Сегодня на видеозаседании комиссия Рийгикогу по экономике получила от представителей Банка Эстонии обзор сценариев развития экономики страны, а также экономическо-политические рекомендации Банка Эстонии.

Председатель комиссии по экономике Свен Сестер отметил, что возможности выхода из кризиса зависят именно от решений, которые будут приняты в ближайшее время. ”Здесь важны целенаправленность и скорость. Мы должны сосредоточиться на тех мерах, которые можно быстро применить и которые быстро повлияют на ситуацию. Важно также, чтобы эти меры были временными”, — сказал Сестер.

”В настоящий момент в производстве Рийгикогу находятся меры по смягчению последствий эпидемии коронавируса. Первые результаты покажут, какие шаги следует предпринять в дальнейшем”, — сказал Сестер. Председатель комиссии по экономике уточнил, что по оценке Банка Эстонии находящиеся в производстве меры — гарантии KredEx, пособия на зарплаты — позволят решить краткосрочные экономические проблемы. Если же экономический спад затянется, необходимо будет уделять все больше внимания решению социальных проблем. ”Здесь имеются в виду уже существующие социальные пособия, которые можно будет быстро начать использовать. Что касается более долгосрочных проектов, например, государственных инвестиций, то ими следует заняться, когда наиболее срочные меры будут разработаны и начнут успешно применяться”.

Сестер добавил, что пакеты помощи напрямую влияют на государственный бюджет. Поэтому, направляя деньги нуждающимся, нельзя допустить ни одной ошибки. ”В первую очередь, необходимо направить средства в те сферы, которые лучше всего позволят сократить долгосрочный ущерб для экономики”.

Заместитель председателя комиссии по экономике Кристен Михал отметил, что основные усилия кризисных мер должны быть направлены на сохранение трудовой занятости и предотвращение банкротств. Шаги должны быть быстрыми и целенаправленными, — так экономика быстрее выйдет из кризиса и рост восстановится.

”Быстрые и точные меры для восстановления экономики важны. Каждая неделя действующих ограничений в среднем означает примерно 0,5 % спад ВВП за год. Иными словами, имея 28 миллиардов, Эстония в неделю теряет 125 миллионов евро. Чем дольше кризис и экономическая стагнация, вызванные кризисом, тем ощутимее будут последствия. И тем больше времени потребуется на восстановление экономики и рабочих мест”, — подчеркнул Михал.