Экономист: в какую сторону пойдут потребительские цены в начале года?

Снижение уровня цен по-прежнему связано с удешевлением моторного топлива, что в свою очередь вызвано низкими ценами на нефть и снижением акцизов на дизельное топливо. В декабре нефтяные цены были на треть ниже, чем годом ранее.

В этом году по мере восстановления экономической активности и международных перевозок цены на сырьё должны снова немного подняться. Фьючерсы показывают цену на сырую нефть в размере 50-55 долларов за баррель в этом году, что примерно на 10 долларов больше, чем годом ранее. С мая 2021 года эффект снижения акцизов исчезнет из индекса цен. Более холодная погода поддержит цены на электроэнергию и отопление в январе.

Самым большим сюрпризом стало снижение цен на продукты питания

В декабре рост цен на продукты питания замедлился. Цены на продукты питания упали в годовом сравнении на 0,2 процента. Последний раз цены на продукты питания падали четыре года назад. Падение цен в декабре произошло в основном за счёт удешевления свежей рыбы. Так лосось подешевел из-за снижения спроса в связи с коронакризисом и падением курса норвежской кроны. Отели и рестораны, закрытые в Европе из-за коронакризиса, раньше потребляли большую часть норвежского лосося.

Потребитель осознал, что происходит падение цен

Согласно опросу Института конъюнктуры, девятимесячное падение цен наконец-то дошло до сознания потребителя. Это может быть связано с замедлением роста цен на продукты питания, поскольку цены на продукты питания отслеживаются наиболее пристально. Домохозяйства ожидают, что в следующем году подешевеет и потребительская корзина. Однако аналитики прогнозируют рост цен.

Цены, скорее всего, продолжат расти в этом году

В прошлом году потребительская корзина упала на 0,4 процента. В этом году спрос на различные товары и услуги возрастёт, а влияние снижения акцизов ослабнет. Во втором квартале ожидается рост цен. Предполагается, что по итогам года цены вырастут на 0,9 процента. Однако рост заработной платы, видимо, будет опережать рост цен. По прогнозу Swedbank, в этом году средняя зарплата вырастет на 3,5 процента.