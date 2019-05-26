Экономист: в этом году влияние строительства на рост экономики скромнее

В первом квартале этого года снижение объемов строительства в Эстонии (-2%) особо не удивило. Резкое замедление роста объемов строительства произошло уже в последнем квартале прошлого года. Тогда рост еще поддерживался благодаря сильному подъему строительства сооружений. Но в начале этого года рост объёмов строительства сооружений резко замедлился, а строительство зданий, прежде всего нежилых, пошло на спад, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.
Поскольку доля строительства сооружений в первом квартале была примерно 80% от общего объёма строительства, то его влияние оказалось очень серьёзным. Рост объемов строительства зданий замедлился и у наших соседей — в Латвии и Финляндии.
И хотя число жилых помещений, на которые выданы разрешения на эксплуатацию в первом квартале, выросло, количество разрешений на строительство снижается уже пять кварталов подряд. Это говорит о том, что в ближайшее время сильного роста объемов строительства жилых зданий не предвидится. Не ожидается также роста объемов строительства нежилых зданий. Они скорее понизятся.
Чувство уверенности в строительной отрасли пока сравнительно высокое, но оно все-таки ослабло. Несмотря на быстрый рост зарплат и сильное общее чувство уверенности потребителей, чувство уверенности людей в части покупки жилья резко упало. Падение чувства уверенности в этой сфере началось уже в конце прошлого года, а в начале этого оно усугубилось. Количество сделок купли-продажи квартирной собственности в первом квартале осталось в годовом сравнении примерно на том же уровне. Заказы на строительство сооружений, как известно, поступают главным образом от госсектора. Но рост инвестиций в этом секторе замедляется.
Дефицит рабочей силы в строительстве велик, но в последнее время он больше не углубляется. Частично причина кроется в снижении объемов строительства, но положение облегчают также иностранцы с кратковременным или срочным разрешением на работу, значительная часть которых (в этом году соответственно 33% и 17%) получили работу в нашем строительном секторе.
Строительство за последние три года демонстрировало очень сильный рост и внесло существенный вклад в экономический рост. Падение объемов строительства в первом квартале показало снижение вклада строительства в рост экономики. Отступила и опасность перегрева в строительной отрасли.