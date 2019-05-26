Экономист: в этом году влияние строительства на рост экономики скромнее

Поскольку доля строительства сооружений в первом квартале была примерно 80% от общего объёма строительства, то его влияние оказалось очень серьёзным. Рост объемов строительства зданий замедлился и у наших соседей — в Латвии и Финляндии.

И хотя число жилых помещений, на которые выданы разрешения на эксплуатацию в первом квартале, выросло, количество разрешений на строительство снижается уже пять кварталов подряд. Это говорит о том, что в ближайшее время сильного роста объемов строительства жилых зданий не предвидится. Не ожидается также роста объемов строительства нежилых зданий. Они скорее понизятся.

Чувство уверенности в строительной отрасли пока сравнительно высокое, но оно все-таки ослабло. Несмотря на быстрый рост зарплат и сильное общее чувство уверенности потребителей, чувство уверенности людей в части покупки жилья резко упало. Падение чувства уверенности в этой сфере началось уже в конце прошлого года, а в начале этого оно усугубилось. Количество сделок купли-продажи квартирной собственности в первом квартале осталось в годовом сравнении примерно на том же уровне. Заказы на строительство сооружений, как известно, поступают главным образом от госсектора. Но рост инвестиций в этом секторе замедляется.