Экономист: в этом году строительный сектор не способствует экономическому росту

Нехватка рабочей силы, которая была основным препятствием на пути строительства в последние два года, по мнению строительных компаний несколько ослабла. Без участия иностранных рабочих ситуация на рынке труда, вероятно, была бы ещё более напряжённой. С другой стороны, объёмы строительства достигли своего пика, чувство уверенности строительных компаний ослабевает уже в течение двух лет, а основным сдерживающим фактором на пути строительства стал спрос. Это может быть связано с резким снижением чувства уверенности домохозяйств в последнем квартале прошлого года, участившимися сообщениями о возможном наступлении экономического кризиса и снижением количества сделок на столичном рынке квартир.

В ближайшее время ожидается умеренный рост объёмов жилищного строительства.

Количество разрешений на строительство нежилых помещений и на их эксплуатацию резко сократилось в третьем квартале, и в ближайшем будущем быстрого роста в этом сегменте не ожидается.

Количество разрешений на эксплуатацию жилых помещений в первые девять месяцев этого года примерно на четверть выше, чем в прошлом году. В третьем квартале площадь получивших разрешение на использование жилых помещений превысила пиковый показатель предыдущего бума. Количество новых разрешений на строительство жилой недвижимости в третьем квартале, было примерно наполовину больше, чем за тот же период прошлого года. С одной стороны, это увеличение связано с более низкой сравнительной базой предыдущего года. С другой стороны больше разрешений на строительство в последний раз было выдано только в 2007 году. Поэтому в ближайшее время можно ожидать умеренного роста объёмов жилищного строительства.

Чувство уверенности домохозяйств в части покупки или строительства жилья резко снизилось в последнем квартале прошлого года, но за последние два квартала этот показатель несколько повысился. Покупательная способность домохозяйств не ухудшилась, и в последние годы доступность жилья неуклонно росла. Например, если в 2007 году житель столицы должен был платить в среднем 2,4 нетто-зарплаты за квадратный метр квартиры в Таллинне, то в течение последнего года этот показатель сохранялся на уровне 1,5. Хотя цены на жилье быстро росли, темпы роста нетто-зарплаты также были высокими. Мы ожидаем, что процентные ставки в ближайшем будущем останутся низкими, и это будет способствовать сохранению спроса.