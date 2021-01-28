Экономист: в этом году цены на топливо начнут расти

По данным Пальма, мировые цены на топливо в этом году вырастут лишь незначительно. ”Причина в том, что если в прошлом году спрос на сырую нефть снизился примерно на 9 миллионов баррелей в день из-за экономического спада, вызванного пандемией, то в этом году мы увидим восстановление спроса только на 2/3. Резкий рост цен будет ограничен как из-за второй волны коронавируса, так и в связи с избыточными производственными мощностями крупных производителей. Во второй половине года цены на топливо будут несколько выше”, — сказал главный экономист.

По мнению Тыну Пальма, уже в декабре было ясно, что избыточное предложение на рынке топлива уменьшается, и в результате спотовые цены выросли и снова превысили 6-месячные фьючерсы на сырую нефть. Цена на нефть марки Brent, упавшая до 30 долларов во время кризиса, теперь поднялась до 55 долларов за баррель, оставляя мало места для роста. С восстановлением мировой экономики сырая нефть и металлы снова стали привлекательным классом активов.

”Среднестатистический покупатель на заправочных станциях видит, что благоприятные цены исчезли, и необходимо учитывать некоторое повышение цен, но быстрого взлёта опасаться не стоит. Быстрый рост цен смягчается стремлением многих крупных производителей, таких как ОПЕК, увеличить объёмы добычи. Ожидаются поставки сланцевой нефти и газа из США, и в дополнение к нескольким членам ОПЕК Иран также ждёт своей возможности увеличить экспорт сырой нефти”, — добавил Пальм.

Из-за более низкой ставки акциза наиболее конкурентоспособным видом топлива в настоящее время является дизельное топливо, благоприятные цены на которое, однако, сдерживают ”зелёную” революцию в автомобильной промышленности, то есть быстрый рост доли электромобилей и гибридных автомобилей. ”Этот аспект зелёной революции в Эстонии также нуждается в государственной поддержке, особенно это касается строительства станций быстрой зарядки”, — отметил Пальм.

По словам Пальма, одним из важных вопросов в контексте зелёной революции является также то, какими будут цены на квоты по выбросам. ”США возвращаются в Парижское соглашение по климату, и темой этого года, вероятно, также станет пересмотр налоговой базы, обеспечивающей трансграничную конкурентоспособность. Это означает, что страны, которые не соответствуют одинаковым климатическим стандартам, будут облагаться дополнительными налогами”, — отметил экономист. Он добавил, что ожидать быстрых изменений в направлении зелёной революции было бы чрезмерно оптимистичным, но лёд тронулся.