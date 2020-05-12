Экономист: в Эстонии влияние понижения внешнего спроса на экспорт только начинает сказываться

По сравнению с предыдущими кварталами сокращение экспорта не углубилось. Наибольшее падение экспорта пришлось на продукцию из сланцевого масла. Без этой группы товаров экспорт товаров эстонского происхождения даже увеличился бы на 2% в марте, а в первом квартале снижение составило бы 2%. Для сравнения, в четвёртом квартале прошлого года экспорт товаров эстонского происхождения без продуктов из сланцевого масла сократился почти на 4%.

По странам экспорт товаров эстонского происхождения в первом квартале больше всего снизился в США и Сингапур, тогда как наибольший рост экспорта пришёлся на Нидерланды и Финляндию.

Хотя в марте коронавирус ещё не оказал сильного влияния на эстонский экспорт, с апреля ситуация резко изменилась. Перспективная оценка объёмов промышленного производства и экспорта упала ниже уровня предыдущего кризиса. Внешний спрос резко ослаб, и его последствия только начинают сказываться. Сильный экономический спад у основных торговых партнёров Эстонии и связанный с этим ослабленный спрос могут сократить наш экспорт почти на одну десятую в этом году.

Снижение объёмов производства и экспорта в ближайшие месяцы подтверждается резким сокращением импорта промежуточных товаров, используемых в производстве, что оказало наибольшее влияние на сокращение импорта товаров в первом квартале и марте. Импорт товаров снизился на 2% в марте и на 4% в первом квартале.

Резкое снижение экспортных цен оказывает дополнительное негативное влияние на экспортный оборот компаний. Экспортные цены упали больше, чем цены на импортные товары, а это означает, что условия торговли ухудшаются.