Экономист: торговый конфликт США и Китая ставит под угрозу перспективы эстонского экспорта



Больше всего вырос экспорт в США, главным образом благодаря вывозу оборудования мобильной связи. Доля США в росте экспорта за первый квартал составила 81%, тогда как доля государств — членов ЕС составила 35%. То есть США и экспортируемое туда оборудование мобильной связи повлияли на рост экспорта эстонских товаров очень сильно. В ЕС экспорт товаров, произведенных в Эстонии, больше всего увеличился в Данию, Испанию и Финляндию. Наибольшее снижение экспорта в страны ЕС пришлось на Швецию, Великобританию и Голландию. На экспорт в Швецию в основном повлияло уменьшение вывоза оборудования мобильной связи, в Великобританию и Голландию стали меньше вывозить нефтепродуктов. Таким образом, спад экспорта в эти страны не имел под собой широкой основы.



Рост импорта у крупнейших торговых партнеров Эстонии замедлился



Ожидания промышленных предприятий Эстонии в отношении роста экспорта на ближайшие месяцы в этом году резко понизились. Продолжили ухудшаться также их ожидания относительно экспортных заказов. Рост импорта товаров у крупнейших торговых партнеров Эстонии в этом году замедлился. Если замедление роста импорта товаров в Финляндии постепенно шло уже давно, то в Швеции и Латвии рост импорта товаров стал резко падать в последние месяцы. Рост импорта замедлился и в Германии. На этот год мы прогнозируем замедление роста экономики в этих странах. И хотя в первом квартале экономический рост США оказался выше ожидавшегося, по итогам текущего года экономика этой сверхдержавы также, скорее всего, будет расти хуже, чем в прошлом году.



Эскалация торгового конфликта США и Китая ухудшает и перспективы эстонского экспорта



Несмотря на то, что в этом году рост мировой торговли начал замедляться, объемы перевозок сырья и контейнеров растут. В то же время большой угрозой для мировой торговли сегодня является эскалация торгового конфликта между США и Китаем. С некоторой задержкой по времени ухудшение мировой торговли отразится через наших торговых партнёров также на эстонском экспорте и на нашей экономике. Например, в прошлом году экспорт товаров в эстонских текущих ценах составил треть ВВП нашей страны.



Более медленный рост импорта по сравнению с экспортом внес положительный вклад в наш экономический рост



Одновременно с замедлением роста экспорта, в этом году в Эстонии замедлился и рост импорта товаров. В первом квартале экспорт товаров увеличился в годовом сравнении на 4%. Значительная доля импорта используется в производстве товаров, и поскольку доля экспорта в экономике очень велика, то цифры роста экспорта и импорта демонстрируют схожую динамику. Особенно резко в первом квартале замедлился рост импорта именно тех товаров, которые используются в производстве. Более быстрый рост экспорта по сравнению с импортом положительно сказался на росте экономики Эстонии.

