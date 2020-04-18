Экономист SEB: Долги и коронавирус. Какое будущее нас ждет?

Правительства готовы тратить без чувства меры

Коронавирус и ограничения, установленные для замедления его распространения, грозят привести нас к величайшему экономическому спаду со времен Великой депрессии 1930-х. Такую суровую оценку мировой экономике дал на истекающей неделе Международный валютный фонд (IMF). И в самом деле — что ни день, тем мрачнее становятся финансовые прогнозы. Те, кто ранее предсказывал лишь пару процентов снижения, сегодня говорят уже о показателях ближе к −10 %. Экономический спад выражается не только в денежных суммах, но и в большом числе человеческих страданий. Страх перед грозящей социальной катастрофой вынуждает государства идти на очень большие траты, чтобы избежать худшего. Вопрос, насколько высокой будет цена этих мер и как их оплатить, отходит на второй план.

То, что ценнику уделяется небольшое внимание, — понятно. Конечно, способствует этому и то обстоятельство, что уже с десяток лет мы действуем в среде, где кредитование бесплатно для государств либо его готовы сразу же оплачивать. А это очень отличается от 2009 года. Пакеты помощи крупных государств теперь содержат больше нулей, чем большинство из нас видело в жизни. Хотя большую часть разрешенных сумм составляют кредитные гарантии, из которых в ход реально пойдет лишь небольшая доля, суммы все же впечатляют. К примеру, объем пакета помощи в Италии и Германии сейчас составляет порядка 750 миллиардов, во Франции — 350 миллиардов, а в Испании — 200 миллиардов евро.

Кредитование не так дешево, как можно было надеяться

Деньги на это идут (пока?) вовсе не со счета центробанка, и, к примеру, относительно Италии прогнозируется, что государство должно будет в этом году выпустить облигации на сумму 400 миллиардов евро. По оценке аналитиков, из-за этого долговая нагрузка Италии вырастет в отношении к ВВП с прежних 134 % до 150 %. При этом речь идет лишь о первичных мерах по спасению экономики, и с большой вероятностью стимулирование экономики при помощи бюджетной политики придется продолжать еще не один год. На это уйдет еще очень много кредитов.