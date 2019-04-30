Экономист: рост в обрабатывающей промышленности остается сильным, несмотря на ослабление внешнего спроса

Рост объёма производства в обрабатывающей промышленности в значительной мере зависит от внешнего спроса, поскольку 69% оборота приходится на экспортную продукцию. Хотя мы прогнозируем на этот год замедление экономического роста у большинства наших торговых партнёров и снижение спроса с их стороны, рост оборота по экспорту в обрабатывающей промышленности Эстонии в первом квартале года ускорился (год к году на 8%). И произошло это в условиях, когда экспортные цены снижаются. Но проблема в том, что хотя рост цен на импортируемые товары и замедлился, мы всё ещё имеем дело именно с их ростом. Это означает ухудшение условий торговли для предприятий, то есть разница между ценами на экспорт и импорт за последний год стала для предприятий более невыгодной. Если в прошлом году рост оборота продаж на домашний рынок заметно превышал экспортный оборот, то в первом квартале этого года рост оборота продаж на внутренний рынок затормозился и составил всего лишь 1%.

Промышленные предприятия проявляют больше пессимизма относительно наращивания своих объёмов производства в предстоящие месяцы, а их оценки в отношении экспортных заказов и экспортные ожидания резко ухудшились. Если два года назад спрос улучшился и для промышленных предприятий главным ограничивающим производство фактором был дефицит рабочей силы, то в этом году вновь всё чаще в качестве ограничителя производства называют ухудшающийся спрос. Хотя нехватка рабочей силы остаётся проблемой, за последний год она не усугубилась.

Возможное замедление роста объёмов производства в эстонской обрабатывающей промышленности в ситуации падающих цен производителя может вызвать финансовые трудности у предприятий, где доля расходов на рабочую силу и прочих расходов в обороте слишком высока.

Хотя внешний спрос в этом году снижается (судя по индексу деловой активности, экономический рост в зоне евро в апреле был наихудшим за пять лет, а рост объёмов мировой торговли также начал снижаться), в мировой торговле морские контейнерные перевозки и перевозки сырья по морю вновь улучшились, что можно принять в качестве предварительного индикатора возможного улучшения глобального спроса и экономического роста.