30.04.2019, 22:00

Экономист: рост в обрабатывающей промышленности остается сильным, несмотря на ослабление внешнего спроса

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Экономист: рост в обрабатывающей промышленности остается сильным, несмотря на ослабление внешнего спроса
Foto on illustreerivFoto: Tiit Blaat

Несмотря на ослабление внешнего спроса, рост объёмов производства в обрабатывающей промышленности в первом квартале текущего года ускорился, пишет главный экономист Swedbank Тыну Мертсина.

В марте он увеличился в годовом сравнении на 8%, а в первом квартале в общей сложности на 6%. В то же время этот рост сосредоточился лишь в отдельных сферах деятельности. Значительно более половины роста пришлось всего лишь на две сферы — на электронную промышленность и на ремонт судов и самолётов. В то же время быстро росли и внесли существенный вклад в рост объёмов обрабатывающей промышленности ещё производство пищевых продуктов, нефтепродуктов, строительных материалов, мебели, транспортных средств, а также машин и оборудования. Поскольку цены производителя в обрабатывающей промышленности в этом году начали снижаться, предприятиям труднее наращивать оборот. Оборот предприятий обрабатывающей промышленности вырос в первом квартале на 5%, то есть меньше, чем объём производства.

Рост объёма производства в обрабатывающей промышленности в значительной мере зависит от внешнего спроса, поскольку 69% оборота приходится на экспортную продукцию. Хотя мы прогнозируем на этот год замедление экономического роста у большинства наших торговых партнёров и снижение спроса с их стороны, рост оборота по экспорту в обрабатывающей промышленности Эстонии в первом квартале года ускорился (год к году на 8%). И произошло это в условиях, когда экспортные цены снижаются. Но проблема в том, что хотя рост цен на импортируемые товары и замедлился, мы всё ещё имеем дело именно с их ростом. Это означает ухудшение условий торговли для предприятий, то есть разница между ценами на экспорт и импорт за последний год стала для предприятий более невыгодной. Если в прошлом году рост оборота продаж на домашний рынок заметно превышал экспортный оборот, то в первом квартале этого года рост оборота продаж на внутренний рынок затормозился и составил всего лишь 1%.

Промышленные предприятия проявляют больше пессимизма относительно наращивания своих объёмов производства в предстоящие месяцы, а их оценки в отношении экспортных заказов и экспортные ожидания резко ухудшились. Если два года назад спрос улучшился и для промышленных предприятий главным ограничивающим производство фактором был дефицит рабочей силы, то в этом году вновь всё чаще в качестве ограничителя производства называют ухудшающийся спрос. Хотя нехватка рабочей силы остаётся проблемой, за последний год она не усугубилась.

Возможное замедление роста объёмов производства в эстонской обрабатывающей промышленности в ситуации падающих цен производителя может вызвать финансовые трудности у предприятий, где доля расходов на рабочую силу и прочих расходов в обороте слишком высока.

Хотя внешний спрос в этом году снижается (судя по индексу деловой активности, экономический рост в зоне евро в апреле был наихудшим за пять лет, а рост объёмов мировой торговли также начал снижаться), в мировой торговле морские контейнерные перевозки и перевозки сырья по морю вновь улучшились, что можно принять в качестве предварительного индикатора возможного улучшения глобального спроса и экономического роста.

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