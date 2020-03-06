Экономист: рост цен в феврале немного ускорился

Половина роста цен была обусловлена ​​ростом цен на продукты питания

Половина роста цен вызвана ростом цен на продукты питания, особенно — на свежие фрукты и овощи. Оставшаяся половина инфляции вызвана в равной степени ростом цен на развлечения и транспорт. Спрос на развлечения высок в связи с быстрым ростом доходов, исключительно низким уровнем безработицы и оптимистичным настроением людей относительно своего будущего. Моторное топливо стало дороже, несмотря на удешевление нефти. В феврале цены на сырую нефть в евро были на 10% ниже, чем год назад. Столица подняла цену на общественный транспорт для нерезидентов.

Подешевели за год алкоголь, электричество, связь, вода и канализация. Последние — в основном в столице. На цену алкоголя повлияло снижение акцизов. Цены на электроэнергию были снижены из-за тёплой, дождливой и ветреной погоды, которая, с одной стороны, снизила потребление электроэнергии, а с другой — способствовала её производству. Несколько зимних дней повысили спрос на электричество и отопление, но в среднем месяц был на 6 градусов теплее. Tallinna Vesi снизила цены на услуги водоснабжения и канализации. По мере развития технологий и увеличения объёмов, дешевеют с каждым годом и услуги связи.

Ожидается, что рост цен в этом году будет умеренным

Мы ожидаем, что в этом году рост цен составит 2%. Средняя заработная плата и пенсии по-прежнему растут значительно быстрее, чем цены. По оценкам Swedbank, чистая зарплата в этом году вырастет на 5 процентов.