Экономист: повышение цен в июне было ожидаемым

Рост потребительских цен замедлился в июне до ожидавшихся 2,4 процента. Почти половина повышения цен вызвана удорожанием вынужденных расходов (на жильё и питание). Продукты питания подорожали за счёт овощей, цены на которые выросли из-за прошлогоднего засушливого лета. Влияние прошлогодней неблагоприятной погоды на индекс цен должно в ближайшие месяцы, после созревания нового урожая, исчезнуть, пишет старший экономист Swedbank Лийз Элмик.
Повышение расходов на жильё вызвано удорожанием отопления и аренды. В связи с большим спросом съёмное жильё по-прежнему дорожает примерно на 7% в год.
Треть повышения цен вызвана услугами, связанными с развлечениями и свободным времяпрепровождением. С одной стороны это вызвано сильным спросом, с другой — быстрым ростом затрат, прежде всего, на рабочую силу. Хорошее экономическое положение потребителей отражается в высоком спросе на отпускные поездки. Свою роль здесь мог сыграть и возврат переплаченного подоходного налога. Исследование, которое весной провёл Swedbank, показало, что каждый пятый респондент, получивший возврат подоходного налога, планирует отправиться в поездку или потратить деньги на увлечения. Цена туристических путёвок выросла по сравнению с прошлым годом примерно на треть.
Транспорт по сравнению с прошлым годом стал дешевле. Цена моторного топлива снизилась из-за падения цен на нефть. Причина в тревожной ситуации, сложившейся в мировой экономике. Для поддержания нефтяных цен OPEC и Россия договорились в июле продолжить соблюдение ограничительных квот.
Среднее повышение цен в первом полугодии составило 2,6 процента, то есть оказалось значительно более медленным, чем в прошлом году, когда цены выросли на 3,4 процента. Во второй половине года рост цен должен ещё больше замедлиться. Наряду с замедлением роста цен на энергию и продукты питания, индекс цен снизится и в связи с понижением акцизов на алкоголь.
Прохожий поймал 3-месячного ребенка, выброшенного из окна
Меркель призналась о своем здоровье после странных приступов
ЛЕ. Ответные матчи предварительного раунда квалификации
Жуткая находка в лесу под Челябинском: люди испуганы не на шутку