Экономист: повышение цен в июне было ожидаемым

Повышение расходов на жильё вызвано удорожанием отопления и аренды. В связи с большим спросом съёмное жильё по-прежнему дорожает примерно на 7% в год.

Треть повышения цен вызвана услугами, связанными с развлечениями и свободным времяпрепровождением. С одной стороны это вызвано сильным спросом, с другой — быстрым ростом затрат, прежде всего, на рабочую силу. Хорошее экономическое положение потребителей отражается в высоком спросе на отпускные поездки. Свою роль здесь мог сыграть и возврат переплаченного подоходного налога. Исследование, которое весной провёл Swedbank, показало, что каждый пятый респондент, получивший возврат подоходного налога, планирует отправиться в поездку или потратить деньги на увлечения. Цена туристических путёвок выросла по сравнению с прошлым годом примерно на треть.

Транспорт по сравнению с прошлым годом стал дешевле. Цена моторного топлива снизилась из-за падения цен на нефть. Причина в тревожной ситуации, сложившейся в мировой экономике. Для поддержания нефтяных цен OPEC и Россия договорились в июле продолжить соблюдение ограничительных квот.