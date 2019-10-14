Экономист: по сравнению со ”старой Европой” мы живем в совершенно другой экономической среде

Точно также на показатель инфляции в этом году повлияли товары сферы энергетики. Затраты на поддержание комнаты в тепле, а также на транспорт составляют большую часть расходов средней семьи. Цены на энергоносители известны своей волатильностью и, в отличие от начала года, в последние месяцы они, скорее, сдерживали инфляцию.

Кроме того, средняя потребительская корзина в этом году значительно подорожала за счет различных расходов на развлекательные мероприятия, которые хотя и не столь важны в семейном бюджете, однако удорожание которых на 5,5% неизбежно привело к тому, что из семейного кошелька утекали дополнительные евро. Однако именно в последние месяцы основным фактором замедления инфляции стало решение правительства снизить акциз на алкоголь. К сожалению, алкоголь и табачные изделия играют куда большую роль в бюджете среднего домохозяйства, чем, например, расходы на одежду или питание вне дома.

Почему рост цен такой медленный?



Никто не может с уверенностью объяснить причину низкой инфляции в еврозоне, поэтому каждый может выбрать понравившуюся теорию. По мнению враждебно настроенных против бюрократического механизма старой Европы аналитиков, причина слабого спроса в экономике еврозоны и, как следствие, медленного роста цен, заключается в жестком рынке труда и законодательной среде, которая препятствует свободному росту экономики. Однако это утверждение ставится под сомнение тем фактом, что низкая инфляция не ограничивает не только Европу, но и большинство стран мира с развитой экономикой, включая США.

Другое распространенное объяснение — старение населения. Готовность, потребность и способность людей потреблять не одинаковы на протяжении всей жизни человека. Пожилые люди, как правило, гораздо консервативнее обращаются с деньгами, и за свою долгую жизнь уже смогли удовлетворить многие свои материальные потребности. Поэтому вполне ожидаемо, что в стареющем обществе спрос растет медленнее, чем в более юном. Эта теория хорошо объясняет проблемы в Европе и Японии, однако ее гораздо сложнее применить в США с положительным приростом населения.

Третья распространенная теория вращается вокруг технологии. Последнее десятилетие в области технологий не удалось произвести серьезных революций, что отражается и в снижении спроса. Также верно и то, что чем богаче общество, тем меньше стоит ожидать нового роста за счет материальных выгод. Наряду с тем, что потребителю не нужны три айфона, материальное насыщение затрагивает также и коммерческий сектор. Одной из причин низкого совокупного спроса является недостаточная готовность предприятий инвестировать, однако, смотря на фирмы, которые сегодня задают тон, масштабные инвестиции в капитальные товары не вписываются в их бизнес-модели — нескольких серверов вполне достаточно.

Однако сейчас, по крайней мере в Европейском Центробанке, наибольшим успехом пользуется объяснение, что низкая инфляция в еврозоне является результатом экономического, который обусловил слабый рост экономики. Несмотря на то, что рынки труда уже затянуты до предела, это не повлекло за собой значительного увеличения заработной платы. Таким образом, денежные краны держат открытыми в надежде на то, что оставленный кризисом разрыв в конечном итоге будет заполнен и сдвинет с места инфляцию.

Однако слабое звено этого подхода заключается в сигнале, который посылает экстремальная монетарная политика. Кто верит, что завтра нас ждет быстрый рост цен и поэтому мы должны бежать в магазин прямо сегодня? Если настало столь необычное время, что вкладчику приходится доплачивать за хранение в банке своих же денег, то почему кто-то должен рисковать увеличением своих расходов? Пока не будет найден рычаг, который заставит людей поверить в более быструю инфляцию в будущем, не поможет и нынешняя печать денег Центробанком.

Однако наша маленькая Эстония будет до тех пор с удивлением взирать на проблемы старой Европы, пока длится наша экономическая конвергенция.