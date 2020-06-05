Экономист: первый месяц лета пробудил надежды

По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, фондовые, облигационные и валютные рынки уже сейчас порадовали инвесторов. ”Рынки сегодня гораздо более позитивны в отношении Европы, чем месяц назад. В то же время следует понимать, что кризис не исчезнет в одночасье, и что некоторые из его последствий для рынка труда и различных секторов сохранятся и в ближайшие годы. Докризисные объёмы европейской экономики восстановятся не раньше конца следующего года, а, скорее всего, весной 2022 года. Перспективы у Эстонии хорошие благодаря сильным торговым партнёрам, но только при условии, что в Европе и впредь удастся сохранить контроль над вирусом", — добавил он.

По словам главного экономиста, пакеты помощи в триллионы евро в Европе, включая недавно объявленный Европейской комиссией фонд восстановления в 750 миллиардов евро, положительно повлияли на чувство уверенности в экономике и, что важно — помогли значительно снизить стоимость заимствований для Южной Европы.

”Для здоровья экономики Европейского союза крайне важно, чтобы все государства — члены имели открытый путь к восстановлению, и для этого условия финансирования экономики должны оставаться благоприятными даже в странах с более высоким бременем задолженности”, — подчеркнул Пальм. ”Мы хорошо помним, как долговые проблемы Греции долго держали в своих тисках практически всю европейскую экономику, сдерживая инвестиции для нового роста. Например, благодаря мерам помощи, доходность итальянских 10-летних облигаций с 3% в марте на сегодня снизилась уже вдвое”, — сказал он.

Кредитные деньги необходимо вкладывать не только в текущие расходы, но и в развитие

По мнению Пальма, дальнейшие решения стран относительно того, куда инвестировать кредитные деньги, будут важны для долгосрочного благополучия. ”Кредит придётся погашать будущим поколениями, поэтому целесообразно устанавливать инвестиционные приоритеты в соответствии с их ожиданиями. Выбором может быть благосостояние европейских граждан в более широком смысле. Безусловно, это зелёная революция, цифровизация, инновации и образование, а также защита окружающей среды”, — сказал главный экономист Luminor.