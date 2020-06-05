Экономист: первый месяц лета пробудил надежды
Впервые после вирусного кризиса ожидания европейских предприятий и частных лиц возросли. По словам Тыну Пальма, летом мы выйдем из самой глубокой фазы рецессии, вызванной коронавирусом.
Впервые после вирусного кризиса ожидания европейских предприятий и частных лиц возросли. По словам Тыну Пальма, летом мы выйдем из самой глубокой фазы рецессии, вызванной коронавирусом.
По словам главного экономиста Luminor Тыну Пальма, фондовые, облигационные и валютные рынки уже сейчас порадовали инвесторов. ”Рынки сегодня гораздо более позитивны в отношении Европы, чем месяц назад. В то же время следует понимать, что кризис не исчезнет в одночасье, и что некоторые из его последствий для рынка труда и различных секторов сохранятся и в ближайшие годы. Докризисные объёмы европейской экономики восстановятся не раньше конца следующего года, а, скорее всего, весной 2022 года. Перспективы у Эстонии хорошие благодаря сильным торговым партнёрам, но только при условии, что в Европе и впредь удастся сохранить контроль над вирусом", — добавил он.
По словам главного экономиста, пакеты помощи в триллионы евро в Европе, включая недавно объявленный Европейской комиссией фонд восстановления в 750 миллиардов евро, положительно повлияли на чувство уверенности в экономике и, что важно — помогли значительно снизить стоимость заимствований для Южной Европы.
”Для здоровья экономики Европейского союза крайне важно, чтобы все государства — члены имели открытый путь к восстановлению, и для этого условия финансирования экономики должны оставаться благоприятными даже в странах с более высоким бременем задолженности”, — подчеркнул Пальм. ”Мы хорошо помним, как долговые проблемы Греции долго держали в своих тисках практически всю европейскую экономику, сдерживая инвестиции для нового роста. Например, благодаря мерам помощи, доходность итальянских 10-летних облигаций с 3% в марте на сегодня снизилась уже вдвое”, — сказал он.
Кредитные деньги необходимо вкладывать не только в текущие расходы, но и в развитие
По мнению Пальма, дальнейшие решения стран относительно того, куда инвестировать кредитные деньги, будут важны для долгосрочного благополучия. ”Кредит придётся погашать будущим поколениями, поэтому целесообразно устанавливать инвестиционные приоритеты в соответствии с их ожиданиями. Выбором может быть благосостояние европейских граждан в более широком смысле. Безусловно, это зелёная революция, цифровизация, инновации и образование, а также защита окружающей среды”, — сказал главный экономист Luminor.
По мнению Пальма, инвестиции в зелёную революцию и экономику с замкнутым циклом принесут вполне ощутимые результаты. ”Например, у стран будет возможность значительно улучшить качество воздуха в городах путём перехода с ископаемого топлива на электричество, водород и сжатый газ. Кроме того, можно инвестировать в новые технологии, такие как услуги 5G, которые предлагают людям ещё более быстрый интернет и являются основой для разработки новых товаров и услуг”, — уточнил он.
По словам Пальма, есть также хорошая возможность инвестировать в экологически чистые материалы, а также в экономию и выработку чистой энергии. ”Мы должны быть готовы в течение следующего десятилетия электрифицировать транспорт и диверсифицировать источники энергии и варианты её хранения”, — сказал он, добавив, что Европа не должна отставать от Азии в инвестировании в новые технологии.
По словам Пальма, целью Эстонии должно быть увеличение добавленной стоимости в экономике. Надо нацеливаться на средний уровень жизни в зоне евро. ”Этого можно достичь, инвестируя в исследования и разработки и создавая более высокооплачиваемые рабочие места в экспортных отраслях. Например, Тайвань планирует инвестировать 1,3 миллиарда долларов в год в течение следующих семи лет для совместного финансирования частных инвестиций в развитие микропроцессоров и других технологий будущего”, — добавил он.
Шанс Эстонии — 5G
Тыну Пальм пояснил, что с точки зрения будущего одной из возможностей Эстонии является развитие инфраструктуры 5G, а также услуг и продуктов на её основе. ”У Эстонии есть небольшое преимущество в виде решений электронного правительства для безопасного обмена данными, и его необходимо использовать. Объединяя это с инновационными услугами частного сектора, мы можем оказаться, например, в числе разработчиков умных городов будущего. Технологические ноу-хау могут стать важной статьёй экспорта Эстонии, а также магнитом для максимального притока талантливых иностранных студентов, и стимулом для сотрудничества с международными центрами исследований и разработок. Эстония — небольшая страна, но иногда это — скорее преимущество, поскольку у нас есть хорошая возможность пробовать подобные вещи”, — подчеркнул главный экономист.
В Европе вирусный кризис начался в марте, в апреле она стала эпицентром кризиса, а в мае началось восстановление. ”Теперь необходимо знать, что государство собирается делать с помощью заёмных средств. С одной стороны, большие и быстрые изменения, вызванные коронавирусом, создали много новых возможностей, с другой же — нельзя забывать и о поддержке наиболее слабых групп общества. Для успешного выхода из кризиса требуются резервы, которые позволят помочь тем, кто потерял работу, переобучиться и пройти дальнейшую подготовку, получить медицинскую и социальную помощь. Хорошее образование для молодёжи является ключом к успеху”, — сказал Пальм, добавив, что быстрое восстановление станет шагом к созданию достойного общества по образцу Северных стран.
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