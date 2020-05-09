Экономист: перспективы промышленного производства резко ухудшились

Дорогие квоты на выбросы СО2, дешевая нефть и снижение спроса на энергию негативно сказываются на энергетическом секторе

Снижение показателей промышленного сектора связано с сильным падением производства электроэнергии и, соответственно — добычи сланца. На добычу горючих сланцев также повлияло снижение объемов производства сланцевого масла. Из-за дороговизны квот на выбросы диоксида углерода производство электроэнергии с февраля прошлого года неуклонно снижается. В среднем произошло почти двукратное общее падение. Шок, переживаемый экономикой от коронавирусной пандемии, снижает потребность компаний в энергии. Однако снижение нефтяных цен оказывает дополнительное негативное влияние на добычу сланца.

В обрабатывающей промышленности объем производства наблюдался только по нескольким видам деятельности

В сфере производства только четыре из 23 видов деятельности показали рост в марте: производство продуктов питания, химикатов и фармацевтических препаратов, а также электрического оборудования. Экспортный оборот компаний — производителей снизился на три процента, а продажи на внутреннем рынке — на два процента. Тем не менее, заказы увеличились в марте на одну пятую! Это было связано с увеличением заказов на фармацевтическую продукцию, электротехническую и электронную продукцию, а также металлопродукцию. Главным образом это относится к росту зарубежных заказов, в то время как внутренние заказы сократились.

Снижение в первом квартале было меньше, чем в последнем квартале прошлого года

Если посмотреть на первый квартал в целом, промышленное производство сократилось на четыре процента, а объем производства в обрабатывающей промышленности — всего на один процент. В обоих случаях падение было меньше, чем в последнем квартале прошлого года. Это связано с необычайным ростом некоторых отраслей в феврале, в то время как сокращение объёма производства в обрабатывающей промышленности углубилось с октября прошлого года. Помимо сокращения объёмов производства, снизились также цены производителей, экспортёров и импортёров. Поскольку снижение экспортных цен было глубже импортных, условия торговли для эстонских компаний ухудшились.