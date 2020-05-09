09.05.2020, 13:52

Экономист: перспективы промышленного производства резко ухудшились


EST
Экономист: перспективы промышленного производства резко ухудшились
Foto: Argo Ingver

Углубление спада промышленного производства в марте было ожидаемым. В промышленном секторе объем производства снизился год к году в общей сложности на 8%, а в нашей основной отрасли экспорта, обрабатывающей промышленности — на 6%, пишет Тыну Мертсина, главный экономист Swedbank.

Дорогие квоты на выбросы СО2, дешевая нефть и снижение спроса на энергию негативно сказываются на энергетическом секторе

Снижение показателей промышленного сектора связано с сильным падением производства электроэнергии и, соответственно — добычи сланца. На добычу горючих сланцев также повлияло снижение объемов производства сланцевого масла. Из-за дороговизны квот на выбросы диоксида углерода производство электроэнергии с февраля прошлого года неуклонно снижается. В среднем произошло почти двукратное общее падение. Шок, переживаемый экономикой от коронавирусной пандемии, снижает потребность компаний в энергии. Однако снижение нефтяных цен оказывает дополнительное негативное влияние на добычу сланца.

В обрабатывающей промышленности объем производства наблюдался только по нескольким видам деятельности

В сфере производства только четыре из 23 видов деятельности показали рост в марте: производство продуктов питания, химикатов и фармацевтических препаратов, а также электрического оборудования. Экспортный оборот компаний — производителей снизился на три процента, а продажи на внутреннем рынке — на два процента. Тем не менее, заказы увеличились в марте на одну пятую! Это было связано с увеличением заказов на фармацевтическую продукцию, электротехническую и электронную продукцию, а также металлопродукцию. Главным образом это относится к росту зарубежных заказов, в то время как внутренние заказы сократились.

Снижение в первом квартале было меньше, чем в последнем квартале прошлого года

Если посмотреть на первый квартал в целом, промышленное производство сократилось на четыре процента, а объем производства в обрабатывающей промышленности — всего на один процент. В обоих случаях падение было меньше, чем в последнем квартале прошлого года. Это связано с необычайным ростом некоторых отраслей в феврале, в то время как сокращение объёма производства в обрабатывающей промышленности углубилось с октября прошлого года. Помимо сокращения объёмов производства, снизились также цены производителей, экспортёров и импортёров. Поскольку снижение экспортных цен было глубже импортных, условия торговли для эстонских компаний ухудшились.

В апреле ситуация резко ухудшилась

В апреле коронавирусный кризис усилил влияние как на эстонскую, так и на мировую экономику, и чувство уверенности в эстонском промышленном секторе за один месяц упало почти до минимума 2009 года. А оценка промышленных компаний относительно их будущих производственных и экспортных возможностей упала значительно ниже уровня предыдущего кризиса.

Промышленный сектор оказывает серьезное влияние на экономику и рынок труда

Сокращение объемов производства в обрабатывающей промышленности и шире — во всем промышленном секторе, окажет существенное негативное влияние на экономику Эстонии в целом и на рынок труда. В прошлом году на промышленный сектор приходилось 19 процентов (обрабатывающая промышленность 15 процентов) валовой добавленной стоимости Эстонии, и на него приходилась пятая часть (18 процентов в обрабатывающей промышленности) от общей численности занятых. По состоянию на начало мая не менее одной пятой зарегистрированных безработных приходилось на промышленный сектор. При этом по состоянию на 3 мая в Кассу по безработице поступили запросы на компенсацию почти для 5200 работников промышленного сектора, что составляет почти 14 процентов всех получателей компенсаций.

Резкое снижение внешнего спроса будет иметь долгосрочные последствия

Внешний спрос резко сократится в этом году, что окажет сильное негативное влияние на компании — производители, которые экспортируют почти 70 процентов своего оборота. В то время как Эстония (и многие другие страны Европы) постепенно оживляет свою экономику, ухудшение внешнего спроса и сбои в цепочках поставок ещё долго будут оказывать негативное влияние на объёмы производства в этом году.

Читайте также: