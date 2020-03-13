Экономист: перспективы эстонского экспорта ухудшаются

За исключением декабря, экспорт товаров снижался уже с июня прошлого года. В течение нескольких месяцев на эстонский экспорт сильно влияло сокращение экспорта оборудования мобильной связи. Без учёта этой группы товаров экспорт произведённой в Эстонии продукции увеличился в январе на 2 процента. Однако это не означает, что экспортные перспективы Эстонии хорошие.

Импорт у наших основных европейских торговых партнёров, то есть спрос, сокращается, падает у них и экспорт. Таким образом, для всё большего числа эстонских предприятий недостаточный спрос является фактором, ограничивающим производство. Оценки новых экспортных заказов и экспортных ожиданий наших промышленных компаний немного улучшились в начале года, но они значительно ниже, чем год назад. Тогда эффект коронавируса, вероятно, не был ещё достаточно полно оценён.

В дополнение к ухудшающейся внешней среде, об ослаблении экспорта свидетельствует также сильное сокращение импорта сырья и комплектующих. На эти товары пришлась основная доля 9%-ного январского падения импорта. За исключением нескольких месяцев, импорт сырья и комплектующих уменьшается с весны прошлого года, в последние месяцы спад даже усилился.