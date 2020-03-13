Экономист: перспективы эстонского экспорта ухудшаются

Экспорт товаров, произведённых в Эстонии, сократился в январе на 2% в годовом сравнении. На фоне ослабления внешнего спроса и ухудшения внешней среды это не стало неожиданностью.
За исключением декабря, экспорт товаров снижался уже с июня прошлого года. В течение нескольких месяцев на эстонский экспорт сильно влияло сокращение экспорта оборудования мобильной связи. Без учёта этой группы товаров экспорт произведённой в Эстонии продукции увеличился в январе на 2 процента. Однако это не означает, что экспортные перспективы Эстонии хорошие.
Импорт у наших основных европейских торговых партнёров, то есть спрос, сокращается, падает у них и экспорт. Таким образом, для всё большего числа эстонских предприятий недостаточный спрос является фактором, ограничивающим производство. Оценки новых экспортных заказов и экспортных ожиданий наших промышленных компаний немного улучшились в начале года, но они значительно ниже, чем год назад. Тогда эффект коронавируса, вероятно, не был ещё достаточно полно оценён.
В дополнение к ухудшающейся внешней среде, об ослаблении экспорта свидетельствует также сильное сокращение импорта сырья и комплектующих. На эти товары пришлась основная доля 9%-ного январского падения импорта. За исключением нескольких месяцев, импорт сырья и комплектующих уменьшается с весны прошлого года, в последние месяцы спад даже усилился.
Из-за распространения коронавируса внешний спрос в мире в ближайшее время, вероятно, ещё больше ухудшится, что также повлияет на наши экспортные перспективы. В настоящее время сложно оценить влияние коронавируса на цепочки поставок. Компании, чьи цепочки поставок наиболее тесно связаны со странами, более всего затронутыми коронавирусом, могут пострадать сильнее. В Эстонии открытая экономика, и наше производство и экспорт очень зависят от импорта. Таким образом, мы сильно зависим от сбоев в цепочке поставок. Что касается импорта из Китая, то с середины прошлого года он неуклонно сокращался, а в последние месяцы спад углубился. Две трети импорта из Китая — материалы, используемые в производстве, но они составляют относительно небольшую долю в общем объёме импорта.
Сокращение экспорта товаров оказывает сильное влияние на экономику в целом, поскольку на экспорт приходится почти половина ВВП (47 процентов в прошлом году). Известно, что крупнейшей экспортной отраслью является обрабатывающая промышленность, где объёмы производства снижаются уже с сентября прошлого года. Спад продолжился и в январе этого года.
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