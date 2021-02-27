Экономист: перспектива выхода компаний из кризиса в ближайшем будущем стала более неопределенной

Примерно половина снижения выручки от продаж корпоративного сектора пришлась на оптовую торговлю

Падение выручки от продаж нефинансовых корпораций несколько замедлилось в последнем квартале прошлого года, но оно всё ещё было значительным и составило почти 10 процентов или 6 миллиардов евро за год. В процентном отношении выручка от продаж больше всего снизилась в сфере размещения и общественного питания, операций с недвижимостью, административных и вспомогательных услуг, транспортного сектора и оптовой торговли.

Однако в финансовом отношении оптовая торговля внесла наибольший вклад в снижение выручки от продаж, доля которой в снижении выручки от продаж всего корпоративного сектора составила целых 45 процентов. В то же время выручка от продаж значительно выросла в сферах информации и коммуникации, здравоохранения и социальной работы, а также сельского хозяйства.

Затраты на рабочую силу недостаточно быстро адаптировались к снижению выручки от продаж

По предварительным оценкам, корпоративный сектор смог относительно хорошо скорректировать свои общие расходы в связи со снижением выручки от продаж. В четвёртом квартале выручка от продаж снизилась больше, чем расходы, но в целом за год выручка от продаж и общие расходы предприятий снизились на такую ​​же величину.

Однако корпоративный сектор не смог в достаточной мере скорректировать свои затраты на рабочую силу из-за резкого снижения выручки от продаж. Затраты на рабочую силу в прошлом году снизились всего на один процент. Таким образом, доля затрат на рабочую силу в обороте компаний стала максимальной как минимум за последние 20 лет. Однако без учёта затрат на рабочую силу доля других затрат компаний в обороте снизилась.

Экономический кризис сократил количество людей, занятых в секторе нефинансовых корпораций, на 3,4 процента, а количество отработанных часов — на 6 процентов. Почасовая производительность на основе выручки от продаж в прошлом году снизилась на 4%, но производительность на основе добавленной стоимости даже немного увеличилась.