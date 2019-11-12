Экономист: пенсионная реформа полностью перечеркнет инвестиции в Эстонию

Доля местных инвестиций в фондах SEB II ступени довольно низкая, и большинство активов являются ликвидными. Например, крупнейший пенсионный фонд SEB — Прогрессивный пенсионный фонд — может сегодня обратить 85% своих активов в денежные средства в течение 10 рабочих дней. С весны 2019 года банк SEB сокращает долю инвестиций в местный рынок ценных бумаг, чтобы постепенно и в пределах отпущенного времени сократить долю менее ликвидных инвестиций в активах пенсионных фондов. SEB стремится к началу 2021 года быть готовым выплатить деньги из фондов II ступени всем желающим, относясь в равной степени как к тем, кто решит остаться в фонде, так и к тем, кто решит из него выйти, не нанося ущерба ни одной из групп.

Похоже, что фокус реформы распределения пенсионных накоплений сосредоточен на быстрой выплате денег, и даже сами идеологи реформы признают, что количество ”инвестиционных гурманов”, которые станут инвестировать самостоятельно, не так уж велико. Реформа имеет свои положительные стороны, такие как большая гибкость в возможности использовать деньги с наступлением пенсионного возраста. В то же время раздача пенсионных накоплений до достижения пенсионного возраста является уникальной в мире, и даже в случае, например, реформы в Великобритании, выплаты возможны только по достижении 55 лет. В перспективе нескольких лет, реформа, вероятно, повлечет за собой снижение пенсионных накоплений жителей Эстонии, удорожание возможности накапливать к пенсии, уменьшение возможностей для конкуренции на рынке фондов второй ступени и укрепление позиций банков в качестве кредиторов, поскольку конкуренция пенсионных фондов на рынке финансирования ослабеет.