Экономист: падение цен в Эстонии продолжится до весны

В прошлом месяце падение цен ускорилось. Если в сентябре средняя потребительская корзина снизилась на 1,1 процента в годовом сравнении, то в октябре — уже на 1,5 процента. На индекс цен больше всего повлияло удешевление моторного топлива и авиабилетов. Из более крупных товарных групп подорожала только еда. Интересно, что цены в заведениях общепита пока не начали падать.

Стоимость моторного топлива снизилась из-за низкой цены на нефть и снижения акциза на дизельное топливо. Дизельное топливо было почти на 30%, а бензин — почти на десятую часть дешевле, чем год назад. Цены на авиабилеты обвалились из-за низкого спроса.

Стоимость аренды снизилась из-за обилия предложений. Помимо аренды подешевело электричество, а в некоторых районах — и вода. Тогда как спрос на аренду квартир ниже среднего, спрос на недвижимость сохраняется. По предварительным данным, количество сделок купли-продажи квартир в Таллинне в октябре было на уровне, сопоставимом с прошлым годом. Средняя цена квадратного метра в Таллинне за год выросла на 6-7%.

Цены на размещение продолжали падать. Тем не менее, клиентов мало, потому что внутренний туризм не может компенсировать затраты иностранцев. В сентябре количество посетителей эстонских гостиниц было меньше, чем год назад. Три четверти клиентов составляли местные туристы, а четверть — иностранцы.

В целом за год средняя потребительская корзина должна снизиться на 0,4 процента. В следующем году влияние налоговых изменений ослабнет, и спрос на различные товары и услуги постепенно восстановится. Вновь расти цены начнут с лета. В следующем году цены вырастут на скромные 0,9 процента. Поскольку рост средней заработной платы обгоняет цены, реальный уровень жизни среднего наёмного работника должен расти, несмотря на кризис, хотя и более медленными темпами, чем раньше.