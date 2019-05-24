Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии

"В Латвии есть такой феномен как Даугавпилсе, который по числу населения немаленький, там все еще больше 100 000 жителей, но в экономическом плане он сильно отстает. Даже зарплаты там на 100 евро ниже, чем в Утенском округе. Разница между Даугавпилсом и Ригой очень велика", — заметил экономист.
Ранее сообщалось, что Организация экономического сотрудничества и развития представила подсчеты, согласно которым, рост экономики Польши в этом году должен составить 4% ВВП, Латвии — 3,9%, а Эстонии — 3,5%.
Согласно весенним прогнозам Организации экономического сотрудничества и развития, в этом году рост экономики Литвы составит 2,9%, а в 2020 г. замедлится до 2,5%. ОЭСР считает, что внешний спрос замедлит экспорт страны, а из-за влияния глобальной неуверенности замедлится рост инвестиций с 6,6% в 2017–2018 гг. до 4,7% в 2019–2020 гг. Предполагают, что в ближайшие два года инфляция в среднем составит 2,2%, уровень безработицы изменится с 6,2% в 2018 г. до 5,9% в 2019 г. и 5,8% в 2020 г.