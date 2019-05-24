Экономист объяснил, почему экономика Литвы растет медленнее, чем в других странах Балтии

"По сравнению с другими странами Балтии, рост экономики в Литве в течение нескольких лет был более медленным, поскольку медленнее росли регионы. Наблюдалось большое разобщение. В Вильнюсе рост был больше, чем в Риге, но в остальной части Литвы рост был намного более медленным, поэтому снижался общий показатель роста", — сказал Маурицас.

По его словам, Вильнюс создает 40% всего ВВП Литвы, а Рига — 70% ВВП Латвии, поэтому оставшиеся 30% оказывают небольшое влияние на общую статистику, тем более, что в Литве уже исчерпаны ресурсы роста экономики, которыми до сих пор успешно пользуется Латвия.

"В последние два года быстрый рост латвийской экономики обусловил быстрый рост сектора недвижимости, использование большего количество средств ЕС, между тем в Литве этот пик был достигнут раньше, освоение средств было небольшим. Плохой урожай также снизил на несколько десятых процента общий показатель роста экономики", — сказал экономист.

Маурицас обратил внимание на то, что средние зарплаты во втором по величине городе Латвии Даугавпилсе на 100 евро ниже средних зарплат в Утенском округе Литвы.