Экономист: общий уровень уверенности в промышленном секторе Эстонии резко снизился

Производство энергии сокращается уже с февраля этого года. Если в первом полугодии общий рост производства в промышленном секторе поддерживался относительно сильным ростом производства в обрабатывающей промышленности, то в настоящее время и эта отрасль резко замедлилась. В сентябре даже произошло снижение, а в октябре уровень в целом остался таким же, как и в прошлом году. Рост оборота в обрабатывающей промышленности также замедлился.

Хотя в этом году рост обрабатывающей промышленности в расчетах ВВП несколько замедлился, вклад отрасли в экономический рост по-прежнему велик.

В октябре объем производства сократился больше всего из-за сокращения выпуска машин и оборудования, автомобилей и прицепов, химической и бумажной продукции, в то время как сильный рост производства в пищевой, электронной и транспортной отраслях внес положительный вклад.

В октябре экспортный оборот обрабатывающей промышленности снизился, но его рост остался примерно на том же уровне, что и в 2018 году (5%). Тем не менее, продажи продукции обрабатывающей промышленности на внутреннем рынке резко замедлились в этом году. Если в прошлом году они выросли на 11%, то в первые десять месяцев этого года они выросли менее чем на 2%, а в октябре даже снизились. В этом году доля экспортного оборота в обрабатывающей промышленности даже немного выросла: в прошлом году она составила 67%, а в этом 68%, хотя разница очень незначительна.